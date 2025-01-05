Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей
Попова исполнила мечту девочки из Луганска попробовать себя в роли телеведущей
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Попова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Анна Попова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнила мечту девочки из Луганска, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей.
В рамках акции "Елка желаний" Попова сняла открытку с мечтой десятилетней Дарьи Косых.
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"Мы договорились с луганским нашим представительством Всероссийской государственной телерадиокомпании, и они готовы тебя принять, показать тебе все, что у них есть, и дать тебе возможность попробовать себя в роли ведущей", — сказала Попова девочке, с которой связалась по видео.
Кроме того, Даша взяла интервью у своих одноклассников, а также создала яркий и запоминающийся сюжет о жизни в их школе. Она прошлась по коридорам, заглянула в классы, где ребята готовились к урокам, и успела записать несколько веселых моментов на перемене. Все это стало основой для ее сюжета.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.