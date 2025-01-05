https://ria.ru/20250105/popova-1992555490.html

Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей

Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей - РИА Новости, 05.01.2025

Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнила мечту девочки из Луганска, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:06:00+03:00

2025-01-05T10:06:00+03:00

2025-01-05T12:21:00+03:00

хорошие новости

общество

луганск

анна попова

елка желаний

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнила мечту девочки из Луганска, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. В рамках акции "Елка желаний" Попова сняла открытку с мечтой десятилетней Дарьи Косых."Мы договорились с луганским нашим представительством Всероссийской государственной телерадиокомпании, и они готовы тебя принять, показать тебе все, что у них есть, и дать тебе возможность попробовать себя в роли ведущей", — сказала Попова девочке, с которой связалась по видео.Кроме того, Даша взяла интервью у своих одноклассников, а также создала яркий и запоминающийся сюжет о жизни в их школе. Она прошлась по коридорам, заглянула в классы, где ребята готовились к урокам, и успела записать несколько веселых моментов на перемене. Все это стало основой для ее сюжета.

https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html

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общество, луганск, анна попова, елка желаний