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Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей - РИА Новости, 05.01.2025
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:06 05.01.2025 (обновлено: 12:21 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/popova-1992555490.html
Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей
Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей - РИА Новости, 05.01.2025
Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнила мечту девочки из Луганска, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:06:00+03:00
2025-01-05T12:21:00+03:00
хорошие новости
общество
луганск
анна попова
елка желаний
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнила мечту девочки из Луганска, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. В рамках акции "Елка желаний" Попова сняла открытку с мечтой десятилетней Дарьи Косых.&quot;Мы договорились с луганским нашим представительством Всероссийской государственной телерадиокомпании, и они готовы тебя принять, показать тебе все, что у них есть, и дать тебе возможность попробовать себя в роли ведущей&quot;, — сказала Попова девочке, с которой связалась по видео.Кроме того, Даша взяла интервью у своих одноклассников, а также создала яркий и запоминающийся сюжет о жизни в их школе. Она прошлась по коридорам, заглянула в классы, где ребята готовились к урокам, и успела записать несколько веселых моментов на перемене. Все это стало основой для ее сюжета.
https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html
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общество, луганск, анна попова, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Луганск, Анна Попова, Елка желаний
Попова исполнила мечту девочки попробовать себя в роли телеведущей

Попова исполнила мечту девочки из Луганска попробовать себя в роли телеведущей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Попова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Анна Попова принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анна Попова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исполнила мечту девочки из Луганска, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей.
В рамках акции "Елка желаний" Попова сняла открытку с мечтой десятилетней Дарьи Косых.
«

"Мы договорились с луганским нашим представительством Всероссийской государственной телерадиокомпании, и они готовы тебя принять, показать тебе все, что у них есть, и дать тебе возможность попробовать себя в роли ведущей", — сказала Попова девочке, с которой связалась по видео.

Кроме того, Даша взяла интервью у своих одноклассников, а также создала яркий и запоминающийся сюжет о жизни в их школе. Она прошлась по коридорам, заглянула в классы, где ребята готовились к урокам, и успела записать несколько веселых моментов на перемене. Все это стало основой для ее сюжета.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.

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Хорошие новостиОбществоЛуганскАнна ПоповаЕлка желаний
 
 
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