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В Польше проверяют происхождение найденного в лесу воздушного шара - РИА Новости, 05.01.2025
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16:01 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/polsha-1992587277.html
В Польше проверяют происхождение найденного в лесу воздушного шара
В Польше проверяют происхождение найденного в лесу воздушного шара - РИА Новости, 05.01.2025
В Польше проверяют происхождение найденного в лесу воздушного шара
Полицейские из польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве страны проверяют происхождение найденного в лесу с надписями на кириллице воздушного шара,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:01:00+03:00
2025-01-05T16:01:00+03:00
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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Полицейские из польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве страны проверяют происхождение найденного в лесу с надписями на кириллице воздушного шара, сообщает радиостанция RMF24. "Вероятно, это метеорологический прибор из Калининградской области России", - сказано в сообщении. По данным радиостанции, воздушный шар был найден в лесу недалеко от города Простки Элкского повята Варминско-Мазурского воеводства. Сотрудники одного из лесничеств сообщили об о объекте в полицию. "Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей", - добавляет радиостанция. Это не первый метеозонд, упавший в этом регионе. В прошлом году в воеводстве было найдено несколько таких предметов. Протяженность сухопутной границы между Варминско-Мазурским воеводством Польши и Калининградской областью России составляет 200 км.
https://ria.ru/20241017/polsha-1978493538.html
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в мире, калининградская область, россия, польша, происшествия
В мире, Калининградская область, Россия, Польша, Происшествия
В Польше проверяют происхождение найденного в лесу воздушного шара

RMF24: полиция Польши проверяет происхождение найденного в лесу воздушного шара

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПольские полицейские на дороге
Польские полицейские на дороге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Польские полицейские на дороге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Полицейские из польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве страны проверяют происхождение найденного в лесу с надписями на кириллице воздушного шара, сообщает радиостанция RMF24.
"Вероятно, это метеорологический прибор из Калининградской области России", - сказано в сообщении.
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По данным радиостанции, воздушный шар был найден в лесу недалеко от города Простки Элкского повята Варминско-Мазурского воеводства. Сотрудники одного из лесничеств сообщили об о объекте в полицию.
"Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей", - добавляет радиостанция.
Это не первый метеозонд, упавший в этом регионе. В прошлом году в воеводстве было найдено несколько таких предметов. Протяженность сухопутной границы между Варминско-Мазурским воеводством Польши и Калининградской областью России составляет 200 км.
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