https://ria.ru/20250105/pmr-1992614670.html

Эксперт рассказал, когда возможна эскалация конфликта в Приднестровье

Эксперт рассказал, когда возможна эскалация конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 05.01.2025

Эксперт рассказал, когда возможна эскалация конфликта в Приднестровье

Энергетический кризис еще больше обострил отношения между Кишиневом и Тирасполем, поэтому эскалация приднестровского конфликта возможна уже в феврале этого... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T22:14:00+03:00

2025-01-05T22:14:00+03:00

2025-01-05T22:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Энергетический кризис еще больше обострил отношения между Кишиневом и Тирасполем, поэтому эскалация приднестровского конфликта возможна уже в феврале этого года, считает эксперт в области безопасности, бывший замминистра иностранный дел Молдавии Валерий Осталеп. Российская компания "Газпром" ранее сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ. "Как будут развиваться события в этом направлении - это не просто загадка - это одно из моих главных опасений! Потому что в Кишиневе абсолютно неадекватное поведение и та истерика, о которой я вас заранее предупреждаю, она может включать, в том числе, в феврале этого года и "шизофрению" по поводу событий в этом регионе. Эскалация однозначно возможна", - заявил Осталеп журналистам. По его словам, "диалог между Кишиневом и Тирасполем по решению газового и энергетического кризиса маловероятен". Однако он может стать дополнительным поводом для ухудшения ситуация, которая грозит еще больше обостриться на фоне грядущих в Молдавии парламентских выборов во второй половине года. Эксперт также уверен, что в этом году отношения между левым и правым берегом могут сильно обостриться на фоне грядущих парламентских выборов и боязни правящей партии потерять власть. "Я не хочу намекать и пугать людей, что я подразумеваю какие-то военные составляющие, но эскалация однозначно! Она уже сейчас происходит, как вы можете заметить, но мы должны реалистично смотреть на эти риски", - подчеркнул он. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992589693.html

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молдавия, кишинев, тирасполь, дорин речан, газпром, молдовагаз, национальный антитеррористический комитет рф, в мире