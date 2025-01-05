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В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты
В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025
В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты
В аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:11:00+03:00
2025-01-05T11:11:00+03:00
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пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска. Затем, в 10.32 мск, сняли ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска."В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Большое Савино в Перми