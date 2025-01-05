https://ria.ru/20250105/perm-1992560925.html

В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты

В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025

В пермском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T11:11:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В аэропорту Перми с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска. Затем, в 10.32 мск, сняли ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска."В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество