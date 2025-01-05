https://ria.ru/20250105/peregovory-1992592664.html

В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху

В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 05.01.2025

В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:10:00+03:00

2025-01-05T17:10:00+03:00

2025-01-05T17:10:00+03:00

в мире

катар

доха

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965427288_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_ab0d7c866dfbeec6da1c8e90294f4203.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки, заявил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Переговоры об освобождении заложников могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки", - сообщил Гендельман.В пятницу представители ХАМАС заявляли, что в Дохе возобновляются непрямые переговоры по сектору Газа.Ранее Нетаньяху поручил переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Израильский портал Walla сообщал, что делегация переговорщиков отправится в Доху в пятницу для продолжения контактов по вопросу о заложниках в секторе Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

катар

доха

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, доха, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон