В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху
Гендельман: в Катаре могут возобновить переговоры по прекращению огня в Газе
© AP PhotoНа месте израильского удара в Газе
© AP Photo
На месте израильского удара в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки, заявил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Переговоры об освобождении заложников могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки", - сообщил Гендельман.
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Ранее Нетаньяху поручил переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Израильский портал Walla сообщал, что делегация переговорщиков отправится в Доху в пятницу для продолжения контактов по вопросу о заложниках в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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