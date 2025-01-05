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В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 05.01.2025
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17:10 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/peregovory-1992592664.html
В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху
В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху - РИА Новости, 05.01.2025
В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху
Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T17:10:00+03:00
2025-01-05T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки, заявил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман."Переговоры об освобождении заложников могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки", - сообщил Гендельман.В пятницу представители ХАМАС заявляли, что в Дохе возобновляются непрямые переговоры по сектору Газа.Ранее Нетаньяху поручил переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Израильский портал Walla сообщал, что делегация переговорщиков отправится в Доху в пятницу для продолжения контактов по вопросу о заложниках в секторе Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html
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в мире, катар, доха, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Катар, Доха, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН
В Катаре могут возобновить переговоры по Газе, заявили в офисе Нетаньяху

Гендельман: в Катаре могут возобновить переговоры по прекращению огня в Газе

© AP PhotoНа месте израильского удара в Газе
На месте израильского удара в Газе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
На месте израильского удара в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС на территории анклава, могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки, заявил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
"Переговоры об освобождении заложников могут возобновиться в Катаре в ближайшие сутки", - сообщил Гендельман.
В пятницу представители ХАМАС заявляли, что в Дохе возобновляются непрямые переговоры по сектору Газа.
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Ранее Нетаньяху поручил переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Израильский портал Walla сообщал, что делегация переговорщиков отправится в Доху в пятницу для продолжения контактов по вопросу о заложниках в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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