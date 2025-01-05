https://ria.ru/20250105/parlament-1992609378.html

Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства

Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства - РИА Новости, 05.01.2025

Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства

Парламент Болгарии закончил переговоры о формировании правительства безрезультатно, поскольку коалиции не смогли достигнуть соглашения, передает Болгарское... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:46:00+03:00

2025-01-05T20:46:00+03:00

2025-01-05T20:46:00+03:00

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болгария

румен радев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Болгарии закончил переговоры о формировании правительства безрезультатно, поскольку коалиции не смогли достигнуть соглашения, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). В декабре стало известно, что президент Болгарии Румен Радев вручит первый мандат на формирование правительства страны после Нового года. Согласно законодательству, первый мандат получит коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил"), победившая на досрочных выборах в Народное собрание. Выборы состоялись еще 27 октября, но парламент долго не мог приступить к работе из-за неспособности избрать спикера. "На воскресной встрече переговорных групп в Национальном собрании... не было достигнуто соглашения с коалицией "Демократическая Болгария" по составу будущего правительства и имени кандидата на пост премьер-министра", - пишет агентство. В результате переговоры были прекращены. Болгария погружена в продолжительный политический кризис. Состоявшиеся в октябре досрочные выборы стали седьмыми за последние 3,5 года.

https://ria.ru/20241220/soglashenie-1990381755.html

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в мире, болгария, румен радев