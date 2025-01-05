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Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства - РИА Новости, 05.01.2025
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20:46 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/parlament-1992609378.html
Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства
Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства - РИА Новости, 05.01.2025
Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства
Парламент Болгарии закончил переговоры о формировании правительства безрезультатно, поскольку коалиции не смогли достигнуть соглашения, передает Болгарское... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:46:00+03:00
2025-01-05T20:46:00+03:00
в мире
болгария
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Болгарии закончил переговоры о формировании правительства безрезультатно, поскольку коалиции не смогли достигнуть соглашения, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). В декабре стало известно, что президент Болгарии Румен Радев вручит первый мандат на формирование правительства страны после Нового года. Согласно законодательству, первый мандат получит коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил"), победившая на досрочных выборах в Народное собрание. Выборы состоялись еще 27 октября, но парламент долго не мог приступить к работе из-за неспособности избрать спикера. "На воскресной встрече переговорных групп в Национальном собрании... не было достигнуто соглашения с коалицией "Демократическая Болгария" по составу будущего правительства и имени кандидата на пост премьер-министра", - пишет агентство. В результате переговоры были прекращены. Болгария погружена в продолжительный политический кризис. Состоявшиеся в октябре досрочные выборы стали седьмыми за последние 3,5 года.
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в мире, болгария, румен радев
В мире, Болгария, Румен Радев
Парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства

БТА: парламент Болгарии завершил переговоры о формировании правительства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Болгарии закончил переговоры о формировании правительства безрезультатно, поскольку коалиции не смогли достигнуть соглашения, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
В декабре стало известно, что президент Болгарии Румен Радев вручит первый мандат на формирование правительства страны после Нового года. Согласно законодательству, первый мандат получит коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил"), победившая на досрочных выборах в Народное собрание. Выборы состоялись еще 27 октября, но парламент долго не мог приступить к работе из-за неспособности избрать спикера.
"На воскресной встрече переговорных групп в Национальном собрании... не было достигнуто соглашения с коалицией "Демократическая Болгария" по составу будущего правительства и имени кандидата на пост премьер-министра", - пишет агентство.
В результате переговоры были прекращены.
Болгария погружена в продолжительный политический кризис. Состоявшиеся в октябре досрочные выборы стали седьмыми за последние 3,5 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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