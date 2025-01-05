https://ria.ru/20250105/osel-1992541679.html

Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек"

Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек" - РИА Новости, 05.01.2025

Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек"

Ослик Перри, послуживший моделью для Осла — персонажа серии мультфильмов "Шрек", умер в возрасте 30 лет после болезни, сообщает организация Barron Park Donkey... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T02:42:00+03:00

2025-01-05T02:42:00+03:00

2025-01-05T03:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ослик Перри, послуживший моделью для Осла — персонажа серии мультфильмов "Шрек", умер в возрасте 30 лет после болезни, сообщает организация Barron Park Donkey Project из города Пало-Альто штата Калифорния.Говорящий Осел — лучший друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы. В оригинале персонажа озвучил актер Эдди Мерфи."Мы с горечью сообщаем, что наш любимый осел из района Бэррон-Парк Перри скончался... в возрасте 30 лет. Он был любимым членом нашего общества, и мы знаем, как много людей будут скорбеть по поводу его кончины... За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря... своему вкладу в фильм "Шрек" в качестве модели для персонажа Осла в фильме", — сообщила организация на своей странице в Instagram*.Согласно сообщению, Перри в течение последних недель испытывал боль, страдая от неизлечимого заболевания копыт.Одна из дрессировщиц ослика Дженни Киратли сообщила местному изданию Palo Alto Online, что животное пришлось усыпить. Она рассказала, что из-за боли животное в течение месяца было вынуждено стоять на трех ногах, а одну держать поднятой.Премьера мультфильма "Шрек" от компании DreamWorks Pictures состоялась в 2001 году. Успех фильма помог компании стать конкурентом Pixar в области компьютерной анимации. Также вышли три продолжения — "Шрек 2", "Шрек Третий" и "Шрек навсегда". В июле 2024 года студия объявила, что пятая часть серии мультфильмов "Шрек" выйдет в США 1 июля 2026 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пало-альто, калифорния, россия, эдди мерфи, pixar, в мире