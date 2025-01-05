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Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек" - РИА Новости, 05.01.2025
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02:42 05.01.2025 (обновлено: 03:05 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/osel-1992541679.html
Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек"
Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек" - РИА Новости, 05.01.2025
Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек"
Ослик Перри, послуживший моделью для Осла — персонажа серии мультфильмов "Шрек", умер в возрасте 30 лет после болезни, сообщает организация Barron Park Donkey... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:42:00+03:00
2025-01-05T03:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ослик Перри, послуживший моделью для Осла — персонажа серии мультфильмов "Шрек", умер в возрасте 30 лет после болезни, сообщает организация Barron Park Donkey Project из города Пало-Альто штата Калифорния.Говорящий Осел — лучший друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы. В оригинале персонажа озвучил актер Эдди Мерфи."Мы с горечью сообщаем, что наш любимый осел из района Бэррон-Парк Перри скончался... в возрасте 30 лет. Он был любимым членом нашего общества, и мы знаем, как много людей будут скорбеть по поводу его кончины... За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря... своему вкладу в фильм "Шрек" в качестве модели для персонажа Осла в фильме", — сообщила организация на своей странице в Instagram*.Согласно сообщению, Перри в течение последних недель испытывал боль, страдая от неизлечимого заболевания копыт.Одна из дрессировщиц ослика Дженни Киратли сообщила местному изданию Palo Alto Online, что животное пришлось усыпить. Она рассказала, что из-за боли животное в течение месяца было вынуждено стоять на трех ногах, а одну держать поднятой.Премьера мультфильма "Шрек" от компании DreamWorks Pictures состоялась в 2001 году. Успех фильма помог компании стать конкурентом Pixar в области компьютерной анимации. Также вышли три продолжения — "Шрек 2", "Шрек Третий" и "Шрек навсегда". В июле 2024 года студия объявила, что пятая часть серии мультфильмов "Шрек" выйдет в США 1 июля 2026 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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пало-альто, калифорния, россия, эдди мерфи, pixar, в мире
Пало-Альто, Калифорния, Россия, Эдди Мерфи, Pixar, В мире
Умер ослик, послуживший моделью для персонажа мультфильма "Шрек"

В США умер ослик Перри, послуживший моделью для персонажа из мультфильма "Шрек"

© DreamWorks Animation (2004) Кадр из мультфильма "Шрек 2"
Кадр из мультфильма Шрек 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© DreamWorks Animation (2004)
Кадр из мультфильма "Шрек 2" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ослик Перри, послуживший моделью для Осла — персонажа серии мультфильмов "Шрек", умер в возрасте 30 лет после болезни, сообщает организация Barron Park Donkey Project из города Пало-Альто штата Калифорния.
Говорящий Осел — лучший друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы. В оригинале персонажа озвучил актер Эдди Мерфи.
"Мы с горечью сообщаем, что наш любимый осел из района Бэррон-Парк Перри скончался... в возрасте 30 лет. Он был любимым членом нашего общества, и мы знаем, как много людей будут скорбеть по поводу его кончины... За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря... своему вкладу в фильм "Шрек" в качестве модели для персонажа Осла в фильме", — сообщила организация на своей странице в Instagram*.
Согласно сообщению, Перри в течение последних недель испытывал боль, страдая от неизлечимого заболевания копыт.
Одна из дрессировщиц ослика Дженни Киратли сообщила местному изданию Palo Alto Online, что животное пришлось усыпить. Она рассказала, что из-за боли животное в течение месяца было вынуждено стоять на трех ногах, а одну держать поднятой.
Премьера мультфильма "Шрек" от компании DreamWorks Pictures состоялась в 2001 году. Успех фильма помог компании стать конкурентом Pixar в области компьютерной анимации. Также вышли три продолжения — "Шрек 2", "Шрек Третий" и "Шрек навсегда". В июле 2024 года студия объявила, что пятая часть серии мультфильмов "Шрек" выйдет в США 1 июля 2026 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
 
Пало-АльтоКалифорнияРоссияЭдди МерфиPixarВ мире
 
 
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