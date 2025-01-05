Рейтинг@Mail.ru
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/oregon-1992549600.html
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост - РИА Новости, 05.01.2025
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост
Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T07:15:00+03:00
2025-01-05T07:15:00+03:00
в мире
орегон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто не пострадал, сообщает местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland &amp; Western Railroad (PNWR). "Эстакадный мост рухнул во время движения грузового поезда в субботу (по местному времени - ред.), в результате чего вагон с мочевиной упал в реку Мэри... Представитель PNWR подтвердил, что поезд из 19 вагонов двигался по железнодорожному мосту, когда он рухнул, но о пострадавших не сообщалось", - говорится в материале телеканала. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления, поскольку мочевина могла попасть в воду.
https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
орегон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, орегон, сша
В мире, Орегон, США
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост

В Орегоне при обрушении моста в реку упал вагон с карбамидом

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто не пострадал, сообщает местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR).
"Эстакадный мост рухнул во время движения грузового поезда в субботу (по местному времени - ред.), в результате чего вагон с мочевиной упал в реку Мэри... Представитель PNWR подтвердил, что поезд из 19 вагонов двигался по железнодорожному мосту, когда он рухнул, но о пострадавших не сообщалось", - говорится в материале телеканала.
Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления, поскольку мочевина могла попасть в воду.
Столкновение грузового поезда с гаубицей M109 Paladin в штате Южная Каролина - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку
13 сентября 2024, 13:53
 
В миреОрегонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала