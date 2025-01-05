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В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост - РИА Новости, 05.01.2025
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост
Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T07:15:00+03:00
2025-01-05T07:15:00+03:00
2025-01-05T07:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто не пострадал, сообщает местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR). "Эстакадный мост рухнул во время движения грузового поезда в субботу (по местному времени - ред.), в результате чего вагон с мочевиной упал в реку Мэри... Представитель PNWR подтвердил, что поезд из 19 вагонов двигался по железнодорожному мосту, когда он рухнул, но о пострадавших не сообщалось", - говорится в материале телеканала. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления, поскольку мочевина могла попасть в воду.
https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орегон, сша
В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост
В Орегоне при обрушении моста в реку упал вагон с карбамидом