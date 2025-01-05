https://ria.ru/20250105/oregon-1992549600.html

В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост

В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост - РИА Новости, 05.01.2025

В Орегоне во время движения грузового поезда рухнул мост

Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T07:15:00+03:00

2025-01-05T07:15:00+03:00

2025-01-05T07:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Эстакадный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в реку, никто не пострадал, сообщает местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR). "Эстакадный мост рухнул во время движения грузового поезда в субботу (по местному времени - ред.), в результате чего вагон с мочевиной упал в реку Мэри... Представитель PNWR подтвердил, что поезд из 19 вагонов двигался по железнодорожному мосту, когда он рухнул, но о пострадавших не сообщалось", - говорится в материале телеканала. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция Корваллиса попросила жителей не заходить в реку до дальнейшего уведомления, поскольку мочевина могла попасть в воду.

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, орегон, сша