https://ria.ru/20250105/opasnost-1992544233.html
Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты
Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты - РИА Новости, 05.01.2025
Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты
Ракетная опасность была объявлена в Курской области, ее отменили спустя 4 минуты, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T04:03:00+03:00
2025-01-05T04:03:00+03:00
2025-01-05T04:38:00+03:00
курская область
безопасность
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Курской области, ее отменили спустя 4 минуты, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении, опубликованном в 3.56 мск.Спустя 4 минуты в Telegram-канале появилось сообщение об отмене ракетной опасности.
https://ria.ru/20250105/taganrog-1992539925.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты
В Курской области объявили и через четыре минуты отменили ракетную опасность