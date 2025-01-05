https://ria.ru/20250105/opasnost-1992544233.html

Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты

Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты - РИА Новости, 05.01.2025

Ракетную опасность в Курской области объявляли на четыре минуты

Ракетная опасность была объявлена в Курской области, ее отменили спустя 4 минуты, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T04:03:00+03:00

2025-01-05T04:03:00+03:00

2025-01-05T04:38:00+03:00

курская область

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ракетная опасность была объявлена в Курской области, ее отменили спустя 4 минуты, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении, опубликованном в 3.56 мск.Спустя 4 минуты в Telegram-канале появилось сообщение об отмене ракетной опасности.

https://ria.ru/20250105/taganrog-1992539925.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, безопасность