https://ria.ru/20250105/oparysh-1992573235.html

В Думе приморского Дальнегорска опровергли сообщения об оскорблении горожан

В Думе приморского Дальнегорска опровергли сообщения об оскорблении горожан - РИА Новости, 05.01.2025

В Думе приморского Дальнегорска опровергли сообщения об оскорблении горожан

Председатель Дальнегорской городской думы (Приморский край) Никита Харламов заявил РИА Новости, что комментарий, в котором жителей города сравнили с опарышами,... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:29:00+03:00

2025-01-05T13:29:00+03:00

2025-01-05T15:49:00+03:00

россия

дальнегорск

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ВЛАДИВОСТОК, 5 янв — РИА Новости. Председатель Дальнегорской городской думы (Приморский край) Никита Харламов заявил РИА Новости, что комментарий, в котором жителей города сравнили с опарышами, опубликовал не он. "Абсолютно нет", — сказал он. По словам Харламова, он подвергся атаке мошенников. "Второго января при помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания. В общий доступ в интернет также попала и моя личная переписка", — пояснил депутат.Он отметил, что в общий доступ утекли не только личные сообщения, но и видео."Буквально через полчаса после взлома мошенниками аккаунта личное видео, которое я отправлял только в личной переписке, уже появилось в сети. А спустя сутки, 3 января, видео с опарышами попало в рассылку якобы от моего имени уже по списку моих личных контактов", — сказал Харламов, добавив, что взломанный аккаунт, с которого шла рассылка, сейчас уже удален.Речь идет о Тelegram-канале Administration_Dalnegorsk. Там опубликовали пост Прокуратуры Приморского края о проверке, которую надзорное ведомство организовало после массовых жалоб в соцсетях на переполненные мусорные контейнеры на придомовых площадках. В комментариях один из участников обсуждения разместил видео с опарышами, подписав его: "Комментаторы Administration_Dalnegorsk". По информации некоторых Тelegram-каналов, телефон, привязанный к аккаунту автора комментария, якобы зарегистрирован на имя Харламова. Ситуация вызвала большой резонанс.

https://ria.ru/20241112/dalnegorsk-1983257399.html

https://rsport.ria.ru/20241219/prigovor-1990044221.html

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россия, дальнегорск, общество