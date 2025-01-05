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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025
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10:54 05.01.2025 (обновлено: 10:57 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ogranicheniya-1992559468.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.01.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:54:00+03:00
2025-01-05T10:57:00+03:00
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска."В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации.Отмечается, что в период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск.
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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В аэропортах Казани и Нижнекамска с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Утром в воскресенье были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми. В 10.31 мск временные ограничения были сняты в аэропорту Ижевска.
"В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 10.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении представителя Росавиации.
Отмечается, что в период действия ограничений совершили посадку на запасных аэродромах пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один самолет, следовавший в Нижнекамск.
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