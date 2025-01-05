https://ria.ru/20250105/obvinenie-1992579277.html

В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте

В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте - РИА Новости, 05.01.2025

В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте

В Свердловской области двум задержанным несовершеннолетним предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщили РИА Новости в Следственном... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:27:00+03:00

2025-01-05T14:27:00+03:00

2025-01-05T17:24:00+03:00

происшествия

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свердловская область

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Свердловской области двум задержанным несовершеннолетним предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России."Двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в заявлении.По версии СК России, в ночь на 22 декабря двое подростков для "устрашения населения, дестабилизации органов власти либо воздействия на принятие ими решений" подожгли полицейскую машину возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.Отмечается, что расследование ведется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту в отношении одного из этих фигурантов и еще одного несовершеннолетнего. Следователи продолжают сбор доказательств причастности задержанных к совершению преступления. Запланировано проведение судебно-психиатрических экспертиз.Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Ранее в воскресенье Ленинский райсуд арестовал троих фигурантов этого дела до 21 февраля.

https://ria.ru/20250103/arest-1992414552.html

https://ria.ru/20241228/fsb-1991793329.html

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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге 2025-01-05T14:27 true PT1M30S

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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)