В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте
СК: в Свердловской области 2 подросткам предъявили обвинение в теракте
© ЦОС ФСБ РоссииЗадержанный, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
© ЦОС ФСБ России
Задержанный, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Свердловской области двум задержанным несовершеннолетним предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
"Двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в заявлении.
По версии СК России, в ночь на 22 декабря двое подростков для "устрашения населения, дестабилизации органов власти либо воздействия на принятие ими решений" подожгли полицейскую машину возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.
Отмечается, что расследование ведется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту в отношении одного из этих фигурантов и еще одного несовершеннолетнего.
Согласно полученным данным, злоумышленники приобрели компоненты для создания самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в рюкзаке до момента задержания.
Следователи продолжают сбор доказательств причастности задержанных к совершению преступления. Запланировано проведение судебно-психиатрических экспертиз.
Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
Ранее в воскресенье Ленинский райсуд арестовал троих фигурантов этого дела до 21 февраля.
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