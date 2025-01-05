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В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте - РИА Новости, 05.01.2025
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14:27 05.01.2025 (обновлено: 17:24 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/obvinenie-1992579277.html
В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте
В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте - РИА Новости, 05.01.2025
В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте
В Свердловской области двум задержанным несовершеннолетним предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщили РИА Новости в Следственном... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:27:00+03:00
2025-01-05T17:24:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Свердловской области двум задержанным несовершеннолетним предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России."Двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в заявлении.По версии СК России, в ночь на 22 декабря двое подростков для "устрашения населения, дестабилизации органов власти либо воздействия на принятие ими решений" подожгли полицейскую машину возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.Отмечается, что расследование ведется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту в отношении одного из этих фигурантов и еще одного несовершеннолетнего. Следователи продолжают сбор доказательств причастности задержанных к совершению преступления. Запланировано проведение судебно-психиатрических экспертиз.Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Ранее в воскресенье Ленинский райсуд арестовал троих фигурантов этого дела до 21 февраля.
https://ria.ru/20250103/arest-1992414552.html
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россия
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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Свердловской области двум подросткам предъявили обвинение в теракте

СК: в Свердловской области 2 подросткам предъявили обвинение в теракте

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержанный, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
Задержанный, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© ЦОС ФСБ России
Задержанный, планировавший устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Свердловской области двум задержанным несовершеннолетним предъявили обвинение в подготовке террористического акта, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
"Двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в заявлении.
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По версии СК России, в ночь на 22 декабря двое подростков для "устрашения населения, дестабилизации органов власти либо воздействия на принятие ими решений" подожгли полицейскую машину возле автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.
Отмечается, что расследование ведется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту в отношении одного из этих фигурантов и еще одного несовершеннолетнего.

Согласно полученным данным, злоумышленники приобрели компоненты для создания самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в рюкзаке до момента задержания.

Следователи продолжают сбор доказательств причастности задержанных к совершению преступления. Запланировано проведение судебно-психиатрических экспертиз.
Накануне ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной в стране террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах скопления людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты СВУ и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
Ранее в воскресенье Ленинский райсуд арестовал троих фигурантов этого дела до 21 февраля.
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