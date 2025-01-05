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В ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт - РИА Новости, 05.01.2025
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В ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт
В ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт - РИА Новости, 05.01.2025
В ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства построили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) новый газорегуляторный пункт (ГРП)... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Никольский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект появился в конце прошлого (2024 - ред.) года в ТиНАО", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Никольский" станет ключевым звеном для обеспечения технической возможности подачи ожидаемых объемов газа в районы Краснопахорский и Филимонковский, Троицк, Внуково. "Новый пункт имеет высокую пропускную способность - 70 тысяч кубометров в час, что дает возможность увеличить число подключаемых потребителей. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаза". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - отметил заммэра. Он уточнил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
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городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, тинао, москва, петр бирюков, мосгаз, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Общество
В ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт

Заммэра Бирюков: в ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт "Никольский"

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыГазорегуляторный пункт "Никольский"
Газорегуляторный пункт Никольский - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Газорегуляторный пункт "Никольский". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Никольский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект появился в конце прошлого (2024 - ред.) года в ТиНАО", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Никольский" станет ключевым звеном для обеспечения технической возможности подачи ожидаемых объемов газа в районы Краснопахорский и Филимонковский, Троицк, Внуково.
"Новый пункт имеет высокую пропускную способность - 70 тысяч кубометров в час, что дает возможность увеличить число подключаемых потребителей. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаза". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - отметил заммэра.
Он уточнил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
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