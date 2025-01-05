В ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт
Заммэра Бирюков: в ТиНАО построили новый газорегуляторный пункт "Никольский"
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыГазорегуляторный пункт "Никольский"
Газорегуляторный пункт "Никольский". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства построили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) новый газорегуляторный пункт (ГРП) "Никольский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект появился в конце прошлого (2024 - ред.) года в ТиНАО", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Никольский" станет ключевым звеном для обеспечения технической возможности подачи ожидаемых объемов газа в районы Краснопахорский и Филимонковский, Троицк, Внуково.
"Новый пункт имеет высокую пропускную способность - 70 тысяч кубометров в час, что дает возможность увеличить число подключаемых потребителей. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве "Мосгаза". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - отметил заммэра.
Он уточнил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
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