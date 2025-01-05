https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992603563.html

В Молдавии прокомментировали призыв властей экономить электроэнергию

В Молдавии прокомментировали призыв властей экономить электроэнергию - РИА Новости, 05.01.2025

В Молдавии прокомментировали призыв властей экономить электроэнергию

Призыв властей Молдавии к гражданам экономить электроэнергию на фоне кризиса оказался эффективным, потребление энергии оказалось ниже запланированного властями... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T19:29:00+03:00

2025-01-05T19:29:00+03:00

2025-01-05T19:29:00+03:00

экономика

молдавия

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украина

дорин речан

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молдовагаз

национальный антитеррористический комитет рф

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Призыв властей Молдавии к гражданам экономить электроэнергию на фоне кризиса оказался эффективным, потребление энергии оказалось ниже запланированного властями графика, сообщил госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "С момента введения чрезвычайного положения и проведения информационной кампании, мы замечаем, что пики потребления уже не такие резкие, а потребление ниже запланированного графика. Мы наблюдаем снижение потребления, это связано и с благоприятной погодой на улице, но это и определенный вклад потребителей, и мы благодарим их за это", - заявил Боросан в эфире радио Moldova. По его словам, сокращение потребления электроэнергии в часы пик является острой необходимостью, чтобы не допустить повышения тарифов и отключений от сети. "В нерабочие дни потребление электроэнергии снижается, и, конечно, у нас есть коммерческий охват, достаточное количество энергии на бирже и достаточные импортные мощности. В будние дни потребление увеличивается. Поэтому мы должны сократить пики потребления, иначе есть риск, что импортные мощности будут недоступны, а если энергия и будет доступна, то она будет дороже", - пояснил чиновник. "Газпром" ранее сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20250105/inflyatsiya-1992586269.html

https://ria.ru/20250105/natsionalizatsiya-1992594118.html

https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992590287.html

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экономика, молдавия, днестр, украина, дорин речан, газпром, молдовагаз, национальный антитеррористический комитет рф, в мире