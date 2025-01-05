https://ria.ru/20250105/moldaviya-1992590287.html

В ПМР обвинили Молдавию в попытках устроить гуманитарную катастрофу

В ПМР обвинили Молдавию в попытках устроить гуманитарную катастрофу - РИА Новости, 05.01.2025

В ПМР обвинили Молдавию в попытках устроить гуманитарную катастрофу

Власти Молдавии пытаются устроить гуманитарную катастрофу в Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:43:00+03:00

2025-01-05T16:43:00+03:00

2025-01-05T16:43:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются устроить гуманитарную катастрофу в Приднестровье, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии сообщила, что экстренные службы республики готовы оказать помощь жителям Приднестровья, столкнувшимся с перебоями электроэнергии. В ведомстве добавили, что полиция, медицинские службы и службы экстренного реагирования готовы оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается. "Кишиневский режим опустился до полного примитива в пропагандистской атаке на ПМР. Он пытается рассорить Приднестровье с Россией и устроить гуманитарную катастрофу в нашей республике. Но возможностей выстоять у нас хватит", - сказал Сафонов. Он обратил внимание на то, что власти Молдавии через СМИ пытаются рассорить ПМР с Россией. По его словам, в эти дни молдавское руководство переориентирует все свои связи, включая энергетику, на Румынию. "Замысел понятен: заставить сдаться "обмороженное Приднестровье", затем оккупировать ПМР и уйти вместе с нами и Гагаузией в Румынию. Поэтому приднестровцы пока и без газа. Пока", - отметил Сафонов. По мнению приднестровского депутата, молдавские власти стремятся сделать так, чтобы ПМР отвернулась от России и "Газпрома" и начала закупать газ в Румынии и Европе. "А те выставят такие цены, что потребуют: передать всю собственность Приднестровья в качестве гарантии оплаты газа, отказаться от самостоятельности ПМР, ввести "рыночные" тарифы на коммуналку и отбирать жилье и иное имущество у должников для выдавливания "неугодного" населения из Приднестровья, согласиться на вывод российских войск из ПМР и вывод российских миротворцев, не сопротивляться в случае присоединения Приднестровья к Румынии. Это означает отдать себя на расправу. Стать самоубийцами", - подытожил Сафонов. Российская компания "Газпром" в среду сообщила, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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в мире, молдавия, румыния, россия, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины