https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу - РИА Новости, 05.01.2025

Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T08:00:00+03:00

2025-01-05T08:00:00+03:00

2025-01-05T08:00:00+03:00

аналитика

россия

дед мороз

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

крокус

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992526717_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_e7a1d1f7134897f40b114799ebd769a1.jpg

В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов. Главный подарок — возможность честно и законно жить и трудиться в России, если до боя волшебных часов легализоваться, а иначе превратишься в тыкву, и тебя отправят силком на родную бахчу.Дело в том, что, согласно обновленному и пахнущему инеем закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 5 февраля 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России (например, истек срок разрешения на временное проживание или аннулировали визу), будет применяться режим высылки. Если талантливые нелегалы получат до этой даты правовые основания для проживания в России (и не будут выявлены препятствующие этому обстоятельства и факты), то с новым счастьем, а нет — санки Деда Мороза, чемодан, вокзал.Буквально перед звоном курантов премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании реестра контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. В него будут заноситься данные о гостях-нелегалах, и он будет находиться в очень открытом доступе.Почему?Потому что Дед Мороз добрый, но строгий. Любой чиновник, предприниматель или счастливая невеста смогут проверить мигранта, если захотят осуществить таможенный контроль, устроить на работу, прописать в жилье, подарить сердце и так далее.Кроме того, в отношении ценных специалистов из реестра будет применен ряд ограничений. Нельзя:А если непослушные мальчики или девочки попробуют оказать нелегалам из реестра соответствующие услуги или совершить соответствующие действия, их будут очень сильно и безжалостно штрафовать: А чтобы погрустневшим нелегалам в праздники и после них не было одиноко, к ним на огонек теперь смогут наведаться без постановления суда помощники Деда Мороза: с 5 марта сотрудники МВД в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы. Сама же высылка теперь может проводиться органами МВД — также без суда.Дед Мороз не обошел вниманием и детей иностранцев.Во-первых, перед новогодними праздниками президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка: они теперь могут быть зачислены в начальную, основную и среднюю российские школы только после успешного тестирования, которое начнется 1 апреля этого года.Во-вторых, 5 февраля также начинает действовать еще один приказ МВД: если пребывание несовершеннолетних детей мигрантов будет признано нежелательным (к примеру, талантливые ребята создают этнические банды и терроризируют местных детей), то родители-мигранты автоматом тоже становятся нежелательными. В этом случае вся дружная семья должна выехать из России, а в противном случае они подлежат депортации.Кто-то может подумать, что Дед Мороз за что-то сильно обиделся на мигрантов и даже относится к ним, не побоимся этого слова, несколько предвзято. Это совершенно не так.Президент Владимир Путин в свое время четко и ясно объяснил, что в России "рады всем, кто приезжает сюда жить, учиться и работать", при этом соблюдая российские законы, уважая культуру и традиции страны.Но если ты заведомо не хочешь соблюдать и уважать, то это уже другая, совсем не новогодняя история.В конце ушедшего года глава государства подписал указ об утверждении "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". В ней русским по белому написано, что сложившаяся ситуация "нарушает национальный и религиозный баланс", "мигранты вовлекаются в экстремистские и террористические группировки, распространяют радикальные взгляды и активно участвуют в деструктивных действиях".До этого российский лидер заявлял, что "нелегальная миграция часто является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений", причем за этим часто (очень часто) стоят внешние силы: "Главная цель террористов и их заказчиков — прежде всего посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать".Помощники Деда Мороза из наших силовых ведомств имеют полную информацию о том, что западные спецслужбы целенаправленно занимаются дестабилизацией страны, поддерживая "коридоры" нелегальной миграции, финансируя всяческие "правозащитные" организации, которые по факту проводят экстремистскую индоктринацию и помогают подопечным до поры до времени раствориться в нашем обществе, а также провоцируют межнациональные конфликты.При этом удивляет и настораживает позиция некоторых "правозащитных экспертов" и даже представителей власти, которые в столь очевидных обстоятельствах находят аргументы против ужесточения политики государства в этом направлении. В частности, депутат Госдумы Олег Матвейчев на днях заявил, что если русские продолжат устраивать гонения на иностранцев, то "у нас будут "Крокусы" каждый месяц".Россия — свободная страна, где каждый имеет право на свою точку зрения, однако очевидно, что в данном случае позиции государства и безоговорочно доминирующей части общества совпадают. Страна взяла решительный курс на решение давно назревшей проблемы, и с него уже не свернет.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

https://ria.ru/20241128/migranty-1986179331.html

https://ria.ru/20241230/migranty-1992088158.html

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, дед мороз, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, крокус, новый год