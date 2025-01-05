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Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу - РИА Новости, 05.01.2025
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Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу - РИА Новости, 05.01.2025
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T08:00:00+03:00
2025-01-05T08:00:00+03:00
аналитика
россия
дед мороз
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
крокус
новый год
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В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов. Главный подарок — возможность честно и законно жить и трудиться в России, если до боя волшебных часов легализоваться, а иначе превратишься в тыкву, и тебя отправят силком на родную бахчу.Дело в том, что, согласно обновленному и пахнущему инеем закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 5 февраля 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России (например, истек срок разрешения на временное проживание или аннулировали визу), будет применяться режим высылки. Если талантливые нелегалы получат до этой даты правовые основания для проживания в России (и не будут выявлены препятствующие этому обстоятельства и факты), то с новым счастьем, а нет — санки Деда Мороза, чемодан, вокзал.Буквально перед звоном курантов премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании реестра контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. В него будут заноситься данные о гостях-нелегалах, и он будет находиться в очень открытом доступе.Почему?Потому что Дед Мороз добрый, но строгий. Любой чиновник, предприниматель или счастливая невеста смогут проверить мигранта, если захотят осуществить таможенный контроль, устроить на работу, прописать в жилье, подарить сердце и так далее.Кроме того, в отношении ценных специалистов из реестра будет применен ряд ограничений. Нельзя:А если непослушные мальчики или девочки попробуют оказать нелегалам из реестра соответствующие услуги или совершить соответствующие действия, их будут очень сильно и безжалостно штрафовать: А чтобы погрустневшим нелегалам в праздники и после них не было одиноко, к ним на огонек теперь смогут наведаться без постановления суда помощники Деда Мороза: с 5 марта сотрудники МВД в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы. Сама же высылка теперь может проводиться органами МВД — также без суда.Дед Мороз не обошел вниманием и детей иностранцев.Во-первых, перед новогодними праздниками президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка: они теперь могут быть зачислены в начальную, основную и среднюю российские школы только после успешного тестирования, которое начнется 1 апреля этого года.Во-вторых, 5 февраля также начинает действовать еще один приказ МВД: если пребывание несовершеннолетних детей мигрантов будет признано нежелательным (к примеру, талантливые ребята создают этнические банды и терроризируют местных детей), то родители-мигранты автоматом тоже становятся нежелательными. В этом случае вся дружная семья должна выехать из России, а в противном случае они подлежат депортации.Кто-то может подумать, что Дед Мороз за что-то сильно обиделся на мигрантов и даже относится к ним, не побоимся этого слова, несколько предвзято. Это совершенно не так.Президент Владимир Путин в свое время четко и ясно объяснил, что в России "рады всем, кто приезжает сюда жить, учиться и работать", при этом соблюдая российские законы, уважая культуру и традиции страны.Но если ты заведомо не хочешь соблюдать и уважать, то это уже другая, совсем не новогодняя история.В конце ушедшего года глава государства подписал указ об утверждении "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". В ней русским по белому написано, что сложившаяся ситуация "нарушает национальный и религиозный баланс", "мигранты вовлекаются в экстремистские и террористические группировки, распространяют радикальные взгляды и активно участвуют в деструктивных действиях".До этого российский лидер заявлял, что "нелегальная миграция часто является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений", причем за этим часто (очень часто) стоят внешние силы: "Главная цель террористов и их заказчиков — прежде всего посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать".Помощники Деда Мороза из наших силовых ведомств имеют полную информацию о том, что западные спецслужбы целенаправленно занимаются дестабилизацией страны, поддерживая "коридоры" нелегальной миграции, финансируя всяческие "правозащитные" организации, которые по факту проводят экстремистскую индоктринацию и помогают подопечным до поры до времени раствориться в нашем обществе, а также провоцируют межнациональные конфликты.При этом удивляет и настораживает позиция некоторых "правозащитных экспертов" и даже представителей власти, которые в столь очевидных обстоятельствах находят аргументы против ужесточения политики государства в этом направлении. В частности, депутат Госдумы Олег Матвейчев на днях заявил, что если русские продолжат устраивать гонения на иностранцев, то "у нас будут "Крокусы" каждый месяц".Россия — свободная страна, где каждый имеет право на свою точку зрения, однако очевидно, что в данном случае позиции государства и безоговорочно доминирующей части общества совпадают. Страна взяла решительный курс на решение давно назревшей проблемы, и с него уже не свернет.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, дед мороз, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, крокус, новый год
Аналитика, Россия, Дед Мороз, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Крокус, Новый год

Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов. Главный подарок — возможность честно и законно жить и трудиться в России, если до боя волшебных часов легализоваться, а иначе превратишься в тыкву, и тебя отправят силком на родную бахчу.
Дело в том, что, согласно обновленному и пахнущему инеем закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 5 февраля 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России (например, истек срок разрешения на временное проживание или аннулировали визу), будет применяться режим высылки. Если талантливые нелегалы получат до этой даты правовые основания для проживания в России (и не будут выявлены препятствующие этому обстоятельства и факты), то с новым счастьем, а нет — санки Деда Мороза, чемодан, вокзал.
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3 декабря 2024, 14:20
Буквально перед звоном курантов премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании реестра контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. В него будут заноситься данные о гостях-нелегалах, и он будет находиться в очень открытом доступе.
Почему?
Потому что Дед Мороз добрый, но строгий. Любой чиновник, предприниматель или счастливая невеста смогут проверить мигранта, если захотят осуществить таможенный контроль, устроить на работу, прописать в жилье, подарить сердце и так далее.

Кроме того, в отношении ценных специалистов из реестра будет применен ряд ограничений. Нельзя:
  • менять место жительства без разрешения полиции и покидать границы региона, где они проживают;
  • управлять транспортом и получать водительские права;
  • продавать или покупать недвижимость, создавать и вести бизнес;
  • заключать брак, кредитные договоры;
  • открывать банковские счета.
А если непослушные мальчики или девочки попробуют оказать нелегалам из реестра соответствующие услуги или совершить соответствующие действия, их будут очень сильно и безжалостно штрафовать:
  • физических лиц — от 2000 до 5000 рублей;
  • чиновников — от 35 000 до 50 000 рублей;
  • юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Россия боролась с недругами и получила счет от друзей
14 октября 2024, 08:00
А чтобы погрустневшим нелегалам в праздники и после них не было одиноко, к ним на огонек теперь смогут наведаться без постановления суда помощники Деда Мороза: с 5 марта сотрудники МВД в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы. Сама же высылка теперь может проводиться органами МВД — также без суда.
Дед Мороз не обошел вниманием и детей иностранцев.
Во-первых, перед новогодними праздниками президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка: они теперь могут быть зачислены в начальную, основную и среднюю российские школы только после успешного тестирования, которое начнется 1 апреля этого года.
Во-вторых, 5 февраля также начинает действовать еще один приказ МВД: если пребывание несовершеннолетних детей мигрантов будет признано нежелательным (к примеру, талантливые ребята создают этнические банды и терроризируют местных детей), то родители-мигранты автоматом тоже становятся нежелательными. В этом случае вся дружная семья должна выехать из России, а в противном случае они подлежат депортации.
Кто-то может подумать, что Дед Мороз за что-то сильно обиделся на мигрантов и даже относится к ним, не побоимся этого слова, несколько предвзято. Это совершенно не так.
Президент Владимир Путин в свое время четко и ясно объяснил, что в России "рады всем, кто приезжает сюда жить, учиться и работать", при этом соблюдая российские законы, уважая культуру и традиции страны.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру из-за проблемы с мигрантами
28 ноября 2024, 11:57
Но если ты заведомо не хочешь соблюдать и уважать, то это уже другая, совсем не новогодняя история.
В конце ушедшего года глава государства подписал указ об утверждении "Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". В ней русским по белому написано, что сложившаяся ситуация "нарушает национальный и религиозный баланс", "мигранты вовлекаются в экстремистские и террористические группировки, распространяют радикальные взгляды и активно участвуют в деструктивных действиях".
До этого российский лидер заявлял, что "нелегальная миграция часто является питательной средой для экстремистской деятельности и уголовных преступлений", причем за этим часто (очень часто) стоят внешние силы: "Главная цель террористов и их заказчиков — прежде всего посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать".
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Нелегалов, заключивших контракт с ВС России, не будут депортировать
30 декабря 2024, 17:12
Помощники Деда Мороза из наших силовых ведомств имеют полную информацию о том, что западные спецслужбы целенаправленно занимаются дестабилизацией страны, поддерживая "коридоры" нелегальной миграции, финансируя всяческие "правозащитные" организации, которые по факту проводят экстремистскую индоктринацию и помогают подопечным до поры до времени раствориться в нашем обществе, а также провоцируют межнациональные конфликты.
При этом удивляет и настораживает позиция некоторых "правозащитных экспертов" и даже представителей власти, которые в столь очевидных обстоятельствах находят аргументы против ужесточения политики государства в этом направлении. В частности, депутат Госдумы Олег Матвейчев на днях заявил, что если русские продолжат устраивать гонения на иностранцев, то "у нас будут "Крокусы" каждый месяц".
Россия — свободная страна, где каждый имеет право на свою точку зрения, однако очевидно, что в данном случае позиции государства и безоговорочно доминирующей части общества совпадают. Страна взяла решительный курс на решение давно назревшей проблемы, и с него уже не свернет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Россия разберется с мигрантами
23 июля 2024, 08:00
 
АналитикаРоссияДед МорозВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФКрокусНовый год
 
 
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