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Польские силовики избили мигранта из Сенегала на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.01.2025
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15:33 05.01.2025 (обновлено: 15:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/migrant-1992584997.html
Польские силовики избили мигранта из Сенегала на границе с Белоруссией
Польские силовики избили мигранта из Сенегала на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.01.2025
Польские силовики избили мигранта из Сенегала на границе с Белоруссией
Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию мигранта из Сенегала, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T15:33:00+03:00
2025-01-05T15:45:00+03:00
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию мигранта из Сенегала, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."В ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе гродненские пограничники обнаружили покалеченного беженца - гражданина Сенегала. Мужчина в разорванной одежде находился вблизи польской границы", - сообщает комитет.Отмечается, что иностранец из-за травм не мог самостоятельно идти, он был обессилен и истощен. На пальцах его рук и ног имелись признаки обморожения. "Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики, жестоко избили, а затем заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию. Пограничники оказали беженцу медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу", - сообщает погранкомитет. На месте обнаружения иностранца работала следственно-оперативная группа. "Несмотря на риск гибели избитых беженцев от серьезных обморожений, польские силовики продолжают выбрасывать их через границу без теплой одежды и еды, оставляя людей в опасном для жизни положении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241130/polsha-1986630224.html
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в мире, сенегал, белоруссия, польша
В мире, Сенегал, Белоруссия, Польша
Польские силовики избили мигранта из Сенегала на границе с Белоруссией

Белорусская погранслужба: силовики Польши избили мигранта из Сенегала на границе

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию мигранта из Сенегала, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.
"В ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе гродненские пограничники обнаружили покалеченного беженца - гражданина Сенегала. Мужчина в разорванной одежде находился вблизи польской границы", - сообщает комитет.
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Отмечается, что иностранец из-за травм не мог самостоятельно идти, он был обессилен и истощен. На пальцах его рук и ног имелись признаки обморожения.
"Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики, жестоко избили, а затем заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию. Пограничники оказали беженцу медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу", - сообщает погранкомитет.
На месте обнаружения иностранца работала следственно-оперативная группа.
"Несмотря на риск гибели избитых беженцев от серьезных обморожений, польские силовики продолжают выбрасывать их через границу без теплой одежды и еды, оставляя людей в опасном для жизни положении", - говорится в сообщении.
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