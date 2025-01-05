Польские силовики избили мигранта из Сенегала на границе с Белоруссией
Белорусская погранслужба: силовики Польши избили мигранта из Сенегала на границе
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. Польские силовики избили и вытеснили на белорусскую территорию мигранта из Сенегала, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.
"В ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе гродненские пограничники обнаружили покалеченного беженца - гражданина Сенегала. Мужчина в разорванной одежде находился вблизи польской границы", - сообщает комитет.
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Отмечается, что иностранец из-за травм не мог самостоятельно идти, он был обессилен и истощен. На пальцах его рук и ног имелись признаки обморожения.
"Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики, жестоко избили, а затем заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию. Пограничники оказали беженцу медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу", - сообщает погранкомитет.
На месте обнаружения иностранца работала следственно-оперативная группа.
"Несмотря на риск гибели избитых беженцев от серьезных обморожений, польские силовики продолжают выбрасывать их через границу без теплой одежды и еды, оставляя людей в опасном для жизни положении", - говорится в сообщении.
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