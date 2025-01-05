https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html

В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги

В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги - РИА Новости, 05.01.2025

В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги

Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T03:54:00+03:00

2025-01-05T03:54:00+03:00

2025-01-05T03:54:00+03:00

россия

украина

роман силантьев

владимир путин

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

безопасность

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Не менее 40% с украденных денег тратится на финансирование ВСУ. Все эти колл-центры "крышуются", естественно, спецслужбами. Если кто деньги не платит за эту "крышу", с ними быстро расправляются", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

https://ria.ru/20241219/putin-1990155539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, роман силантьев, владимир путин, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, безопасность