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В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги - РИА Новости, 05.01.2025
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03:54 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги - РИА Новости, 05.01.2025
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги
Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:54:00+03:00
2025-01-05T03:54:00+03:00
россия
украина
роман силантьев
владимир путин
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Не менее 40% с украденных денег тратится на финансирование ВСУ. Все эти колл-центры "крышуются", естественно, спецслужбами. Если кто деньги не платит за эту "крышу", с ними быстро расправляются", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
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россия, украина, роман силантьев, владимир путин, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Украина, Роман Силантьев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги

Деструктолог Силантьев: 40% украденных колл-центрами у россиян денег уходит ВСУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоман Силантьев
Роман Силантьев - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Роман Силантьев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
"Не менее 40% с украденных денег тратится на финансирование ВСУ. Все эти колл-центры "крышуются", естественно, спецслужбами. Если кто деньги не платит за эту "крышу", с ними быстро расправляются", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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РоссияУкраинаРоман СилантьевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФБезопасность
 
 
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