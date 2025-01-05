https://ria.ru/20250105/mgla-1992544079.html
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги - РИА Новости, 05.01.2025
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги
Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:54:00+03:00
2025-01-05T03:54:00+03:00
2025-01-05T03:54:00+03:00
россия
украина
роман силантьев
владимир путин
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Не менее 40% денег, украденных украинскими "колл-центрами" у россиян, тратится на финансирование ВСУ, заявил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Не менее 40% с украденных денег тратится на финансирование ВСУ. Все эти колл-центры "крышуются", естественно, спецслужбами. Если кто деньги не платит за эту "крышу", с ними быстро расправляются", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
https://ria.ru/20241219/putin-1990155539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, роман силантьев, владимир путин, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Украина, Роман Силантьев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
В МГЛУ рассказали, на что тратятся украденные у россиян деньги
Деструктолог Силантьев: 40% украденных колл-центрами у россиян денег уходит ВСУ