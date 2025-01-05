https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992572411.html

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае - РИА Новости, 05.01.2025

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае

Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:14:00+03:00

2025-01-05T13:14:00+03:00

2025-01-05T17:24:00+03:00

китай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей."Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае", - говорится в сообщении.Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний, уточнили в пресс-службе.С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, отметили в Роспотребнадзоре.Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре

https://ria.ru/20240919/koronavirus-1973720733.html

https://ria.ru/20240506/ebola-1944249613.html

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китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире