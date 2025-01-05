https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992572411.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае - РИА Новости, 05.01.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае
Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:14:00+03:00
2025-01-05T13:14:00+03:00
2025-01-05T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей."Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае", - говорится в сообщении.Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний, уточнили в пресс-службе.С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, отметили в Роспотребнадзоре.Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре
https://ria.ru/20240919/koronavirus-1973720733.html
https://ria.ru/20240506/ebola-1944249613.html
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китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае
В Роспотребнадзоре рассказали, как распознается метапневмовирус
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае
зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
"Специалисты Роспотребнадзора
мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае", - говорится в сообщении.
Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний, уточнили в пресс-службе.
С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, отметили в Роспотребнадзоре.
Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.
Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре