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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае - РИА Новости, 05.01.2025
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13:14 05.01.2025 (обновлено: 17:24 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992572411.html
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае - РИА Новости, 05.01.2025
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае
Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:14:00+03:00
2025-01-05T17:24:00+03:00
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей."Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае", - говорится в сообщении.Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний, уточнили в пресс-службе.С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, отметили в Роспотребнадзоре.Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре
https://ria.ru/20240919/koronavirus-1973720733.html
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китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с метапневмовирусом в Китае

В Роспотребнадзоре рассказали, как распознается метапневмовирус

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей.
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"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае", - говорится в сообщении.
Ситуация на контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний, уточнили в пресс-службе.
С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который предназначен для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, включая метапневмовирус, отметили в Роспотребнадзоре.
Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов, пояснили в пресс-службе.
Профилактика метапневмовирусной инфекции включает в себя ряд мероприятий, направленных на снижение риска заражения и распространения вируса: регулярное и тщательное мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой, уточнили в ведомстве. По возможности также следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре
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