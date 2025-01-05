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На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России - РИА Новости, 05.01.2025
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04:31 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/merkuris-1992544528.html
На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России
На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России - РИА Новости, 05.01.2025
На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России
Конгресс и американский народ были не в курсе информации о возможной ассиметричной войне против России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T04:31:00+03:00
2025-01-05T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Конгресс и американский народ были не в курсе информации о возможной ассиметричной войне против России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."То, что ассиметричная война против России обсуждалась, наводит на мысли, что администрация США знала о курской операции. &lt;...&gt; Но эта информация не была доведена до сведения американского народа и &lt;...&gt; конгресса", — рассказал он.Он отметил, что ассиметричная война предполагает действия за пределами фронта, к которым относятся нападение на Курскую область, террористические акты и удары дальнобойным оружием вглубь территории России. При этом, по словам Меркуриса, Киев выдвинул такое предложение еще в апреле.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 тысяч военнослужащих.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992543306.html
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в мире, россия, сша, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Курская область, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России

Меркурис: конгресс и американцы не знали о возможной ассиметричной войне с РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Конгресс и американский народ были не в курсе информации о возможной ассиметричной войне против России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"То, что ассиметричная война против России обсуждалась, наводит на мысли, что администрация США знала о курской операции. <...> Но эта информация не была доведена до сведения американского народа и <...> конгресса", — рассказал он.
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Он отметил, что ассиметричная война предполагает действия за пределами фронта, к которым относятся нападение на Курскую область, террористические акты и удары дальнобойным оружием вглубь территории России. При этом, по словам Меркуриса, Киев выдвинул такое предложение еще в апреле.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47 тысяч военнослужащих.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но пока разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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