https://ria.ru/20250105/mazut-1992609541.html

В море в полутора километрах от берега Анапы обнаружили маслянистое пятно

В море в полутора километрах от берега Анапы обнаружили маслянистое пятно - РИА Новости, 05.01.2025

В море в полутора километрах от берега Анапы обнаружили маслянистое пятно

Маслянистое пятно обнаружено в море в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы, специалисты приступили к сбору нефтеводяной смеси, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:47:00+03:00

2025-01-05T20:47:00+03:00

2025-01-05T20:48:00+03:00

анапа

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Маслянистое пятно обнаружено в море в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы, специалисты приступили к сбору нефтеводяной смеси, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Краснодарском крае с воздуха обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника Утриш. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружено маслянистое пятно в сторону п. Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении. Кроме того, в Крыму в районе бухты "Капсель", от мыса "Француженка" до парохода "Багратион", выявлено загрязнение песчаной местности протяженностью 2 километра. На месте работают 40 человек и шесть единиц техники. "За текущие сутки отчищено 1,6 километра побережья в Опукском заповеднике. Всего с начала работ в Крыму очищена береговая линия общей протяженностью более 70 тысяч метров, собрано и вывезено 9158 мешков нефтесодержащих отходов. Мониторинговыми группами проведено обследование береговой линии на протяженности 72 километра", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html

анапа

россия

краснодарский край

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анапа, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия