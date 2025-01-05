https://ria.ru/20250105/mazut-1992608731.html

В Севастополе собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта

В Севастополе собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 05.01.2025

В Севастополе собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта

Работники коммунальных служб, МЧС и волонтеры на данный момент собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта с севастопольских пляжей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:37:00+03:00

2025-01-05T20:37:00+03:00

2025-01-05T20:37:00+03:00

происшествия

севастополь

керченский пролив

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Работники коммунальных служб, МЧС и волонтеры на данный момент собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта с севастопольских пляжей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона. В частности, загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу были обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже города, в том числе на северной стороне. В воскресенье первая группа волонтеров работала по сбору загрязнений на пляжах северной стороны Севастополя. Развожаев отметил роль добровольцев, которые помогают убирать загрязненный грунт спасателям и городским службам. "Всего к настоящему времени собрали уже 84,5 тонны загрязненного грунта вместе с мазутом. Большую часть мешков уже вывезли, часть еще осталась на пляже "Толстяк" и на побережье в Качинском муниципалитете - эти мешки вывезут завтра. Загрязненный грунт по всем правилам утилизирует специализированное предприятие" , - написал Развожаев в Telegram-канале. Добровольцам выдали индивидуальные средства защиты, лопаты и мешки для уборки. Сейчас городские службы и волонтеры точечно направляются на ликвидацию последствий, отметил он. С похолоданием в ближайшие дни на пляжах будут развернуты пункты обогрева, добавил губернатор. Массового выброса мазута по-прежнему не наблюдается, ликвидация последствий продолжается, написал Развожаев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html

севастополь

керченский пролив

россия

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происшествия, севастополь, керченский пролив, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе