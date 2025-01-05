В Севастополе собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта
Развожаев: в Севастополе волонтеры собрали более 80 тонн мазута с пляжей
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Работники коммунальных служб, МЧС и волонтеры на данный момент собрали более 80 тонн загрязненного мазутом грунта с севастопольских пляжей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона. В частности, загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу были обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже города, в том числе на северной стороне.
В воскресенье первая группа волонтеров работала по сбору загрязнений на пляжах северной стороны Севастополя. Развожаев отметил роль добровольцев, которые помогают убирать загрязненный грунт спасателям и городским службам.
"Всего к настоящему времени собрали уже 84,5 тонны загрязненного грунта вместе с мазутом. Большую часть мешков уже вывезли, часть еще осталась на пляже "Толстяк" и на побережье в Качинском муниципалитете - эти мешки вывезут завтра. Загрязненный грунт по всем правилам утилизирует специализированное предприятие" , - написал Развожаев в Telegram-канале.
Добровольцам выдали индивидуальные средства защиты, лопаты и мешки для уборки. Сейчас городские службы и волонтеры точечно направляются на ликвидацию последствий, отметил он. С похолоданием в ближайшие дни на пляжах будут развернуты пункты обогрева, добавил губернатор. Массового выброса мазута по-прежнему не наблюдается, ликвидация последствий продолжается, написал Развожаев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.