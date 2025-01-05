https://ria.ru/20250105/mazut-1992591971.html

У песчаных берегов Анапы заметили обширные пятна мазута

У песчаных берегов Анапы заметили обширные пятна мазута - РИА Новости, 05.01.2025

У песчаных берегов Анапы заметили обширные пятна мазута

Облет береговой линии Анапы выявил обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль песчаных пляжей, сообщает оперштаб Краснодарского края в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T17:01:00+03:00

2025-01-05T17:01:00+03:00

2025-01-05T17:01:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

руслан эдельгериев

игорь галась

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 5 янв - РИА Новости. Облет береговой линии Анапы выявил обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль песчаных пляжей, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. В облете участвовали в том числе помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина. "Осмотрели территорию от Малого Утриша до поселка Витязево. Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии", - говорится в сообщении. Отмечается, что это сохраняет угрозу повторных выбросов на берег. На основе облета будут проведены дополнительный контроль береговой полосы и распределение людей и техники по уборке пляжей. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, спасают птиц, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

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происшествия, краснодарский край, анапа, руслан эдельгериев, игорь галась, крушение двух танкеров в керченском проливе