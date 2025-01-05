https://ria.ru/20250105/mazut-1992588032.html

В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута

В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута - РИА Новости, 05.01.2025

В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута

В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T16:09:00+03:00

2025-01-05T16:09:00+03:00

2025-01-05T16:09:00+03:00

происшествия

керчь

керченский пролив

сакский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. "Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры", - написала Шевцова в своем Telegram-канале. В частности, по ее словам, оперативные штабы и помывочные центры по спасению птиц открыты в Ленинском, Бахчисарайском, Сакском районах, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории. "Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - подчеркнула министр. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.

https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

https://ria.ru/20250105/anapa-1992562633.html

https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html

керчь

керченский пролив

сакский район

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происшествия, керчь, керченский пролив, сакский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, республика крым