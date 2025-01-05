Рейтинг@Mail.ru
В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/mazut-1992588032.html
В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута
В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута - РИА Новости, 05.01.2025
В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута
В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T16:09:00+03:00
2025-01-05T16:09:00+03:00
происшествия
керчь
керченский пролив
сакский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb1701aedeea83c7c02e16c84b0f68be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. "Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры", - написала Шевцова в своем Telegram-канале. В частности, по ее словам, оперативные штабы и помывочные центры по спасению птиц открыты в Ленинском, Бахчисарайском, Сакском районах, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории. "Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - подчеркнула министр. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.
https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html
https://ria.ru/20250105/anapa-1992562633.html
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
керчь
керченский пролив
сакский район
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8030beca941130023b45791d130d5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керчь, керченский пролив, сакский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, республика крым
Происшествия, Керчь, Керченский пролив, Сакский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Республика Крым
В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута

В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от разлившегося мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
"Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры", - написала Шевцова в своем Telegram-канале.
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре
4 января, 11:24
В частности, по ее словам, оперативные штабы и помывочные центры по спасению птиц открыты в Ленинском, Бахчисарайском, Сакском районах, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории.
"Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - подчеркнула министр.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Баклан, запачканный мазутом в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
На Кубани спасли около пяти тысяч птиц, пострадавших от мазута
Вчера, 11:28
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов
27 декабря 2024, 23:22
 
ПроисшествияКерчьКерченский проливСакский районКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала