В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута
В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от разлившегося мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
"Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры", - написала Шевцова в своем Telegram-канале.
"Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - подчеркнула министр.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.
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