https://ria.ru/20250105/mayning-1992577275.html

Эксперт оценил возможность частичного запрета майнинга криптовалют

Эксперт оценил возможность частичного запрета майнинга криптовалют - РИА Новости, 05.01.2025

Эксперт оценил возможность частичного запрета майнинга криптовалют

Даже частичный запрет майнинга криптовалют может способствовать его переходу в теневую зону, выразил РИА Новости свои опасения директор Ассоциации промышленного РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:06:00+03:00

2025-01-05T14:06:00+03:00

2025-01-05T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Даже частичный запрет майнинга криптовалют может способствовать его переходу в теневую зону, выразил РИА Новости свои опасения директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Но в Системном операторе Единой энергосистемы считают, что это мера, которая может сейчас снизить остроту проблемы подключения новых социально-значимых потребителей к электроэнергии. "Установление даже частичного запрета на майнинг цифровой валюты в текущих условиях будет способствовать переходу майнеров в теневую зону. В настоящее время промышленный майнинг – молодая, но уже состоявшаяся отрасль экономики страны. Это налоги, рабочие места для высококвалифицированных специалистов в отдаленных российских регионах, готовые и зачастую незаменимые решения для обеспечения экономического суверенитета страны и суверенитета в области искусственного интеллекта", - сказал Безделов. По его мнению, обойтись без запрета майнинга в отдельных регионах можно, так как локальные проблемы в основном возникают из-за продолжающегося неконтролируемого майнинга недобросовестными участниками рынка, включая физлиц. "Наша ассоциация не раз предлагала способы решения данного вопроса. В первую очередь это проведение аудита техприсоединения, а также отключение потребителей, которые осуществляют свою деятельность с нарушением закона. Эти меры позволят вернуть в сеть электрические мощности и, как следствие, полностью восполнить энергодефицит", - добавил Безделов. В Системном операторе же напомнили, что сейчас в РФ появляются территории с прогнозируемым энергодефицитом. В частности, это касается Юго-Восточной части Сибири, где это связано не только с развитием экономики и увеличением потребления населением, но и "взрывным ростом" майнинговой нагрузки. "Ограничение майнинга - это вынужденная мера, которая должна сегодня позволить снизить остроту проблемы подключения новых социально-значимых потребителей до момента ввода новой генерации в регионах с дефицитом электроэнергии и мощности", - сказали там. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в некоторых регионах страны с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

https://ria.ru/20250101/mayning-1992205532.html

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