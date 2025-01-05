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Маск призвал партию Reform UK сменить лидера - РИА Новости, 05.01.2025
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18:04 05.01.2025 (обновлено: 18:05 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/mask-1992596320.html
Маск призвал партию Reform UK сменить лидера
Маск призвал партию Reform UK сменить лидера - РИА Новости, 05.01.2025
Маск призвал партию Reform UK сменить лидера
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который на этой неделе призывал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK со словами,... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T18:04:00+03:00
2025-01-05T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который на этой неделе призывал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK со словами, что она является "единственной надеждой", заявил, что партии необходимо сменить лидера Найджела Фаража. "Партии Reform нужен новый лидер. У Фаража нет того, что нужно", - написал Маск в соцсети X. При этом ранее Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. Как указывает британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
https://ria.ru/20250102/mask-1992285422.html
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в мире, технологии, германия, сша, илон маск, дональд трамп, фридрих мерц, welt, хдс/хсс, лига английской обороны, президентские выборы в сша
В мире, Технологии, Германия, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Welt, ХДС/ХСС, Лига английской обороны, Президентские выборы в США
Маск призвал партию Reform UK сменить лидера

Маск призвал партию Reform UK заменить Найджела Фаража

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который на этой неделе призывал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK со словами, что она является "единственной надеждой", заявил, что партии необходимо сменить лидера Найджела Фаража.
"Партии Reform нужен новый лидер. У Фаража нет того, что нужно", - написал Маск в соцсети X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск призвал провести новые выборы в Британии
2 января, 06:10
При этом ранее Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.
Как указывает британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В британской правопопулистской Reform UK высоко оценили помощь Маска
28 декабря 2024, 16:10
По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK
1 января, 18:42
 
В миреТехнологииГерманияСШАИлон МаскДональд ТрампФридрих МерцWeltХДС/ХССЛига английской обороныПрезидентские выборы в США
 
 
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