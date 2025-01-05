Маск призвал партию Reform UK сменить лидера
Маск призвал партию Reform UK заменить Найджела Фаража
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который на этой неделе призывал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK со словами, что она является "единственной надеждой", заявил, что партии необходимо сменить лидера Найджела Фаража.
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При этом ранее Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.
Как указывает британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен".
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По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
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