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Маск одной картинкой высмеял Сороса - РИА Новости, 05.01.2025
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10:54 05.01.2025 (обновлено: 13:17 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/mask-1992559322.html
Маск одной картинкой высмеял Сороса
Маск одной картинкой высмеял Сороса - РИА Новости, 05.01.2025
Маск одной картинкой высмеял Сороса
Американский миллиардер Илон Маск картинкой в соцсети X высмеял вручение Джорджу Соросу медали Свободы. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:54:00+03:00
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в мире
сша
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск картинкой в соцсети X высмеял вручение Джорджу Соросу медали Свободы.На изображении президент США Джо Байден стоит рядом с императором Палпатином — главным злодеем из "Звездных войн"."Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении", — написал он. Президентская медаль Свободы — одна из высочайших гражданских наград в США, ее ежегодно вручают за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
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в мире, сша, джордж сорос, илон маск
В мире, США, Джордж Сорос, Илон Маск
Маск одной картинкой высмеял Сороса

Маск высмеял вручение медали Свободы Соросу и сравнил его с Палпатином

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск картинкой в соцсети X высмеял вручение Джорджу Соросу медали Свободы.
На изображении президент США Джо Байден стоит рядом с императором Палпатином — главным злодеем из "Звездных войн".
Публикация Илона Маска в соцсети
Публикация Илона Маска в соцсети - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Публикация Илона Маска в соцсети
"Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении", — написал он.

Президентская медаль Свободы — одна из высочайших гражданских наград в США, ее ежегодно вручают за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
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