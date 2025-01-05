Маск одной картинкой высмеял Сороса
Маск высмеял вручение медали Свободы Соросу и сравнил его с Палпатином
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск картинкой в соцсети X высмеял вручение Джорджу Соросу медали Свободы.
На изображении президент США Джо Байден стоит рядом с императором Палпатином — главным злодеем из "Звездных войн".
Публикация Илона Маска в соцсети
Публикация Илона Маска в соцсети
"Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении", — написал он.
Президентская медаль Свободы — одна из высочайших гражданских наград в США, ее ежегодно вручают за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.
Президентская медаль Свободы — одна из высочайших гражданских наград в США, ее ежегодно вручают за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
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