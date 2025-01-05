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Маск одной картинкой высмеял Сороса

Маск одной картинкой высмеял Сороса - РИА Новости, 05.01.2025

Маск одной картинкой высмеял Сороса

Американский миллиардер Илон Маск картинкой в соцсети X высмеял вручение Джорджу Соросу медали Свободы. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T10:54:00+03:00

2025-01-05T10:54:00+03:00

2025-01-05T13:17:00+03:00

в мире

сша

джордж сорос

илон маск

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск картинкой в соцсети X высмеял вручение Джорджу Соросу медали Свободы.На изображении президент США Джо Байден стоит рядом с императором Палпатином — главным злодеем из "Звездных войн"."Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении", — написал он. Президентская медаль Свободы — одна из высочайших гражданских наград в США, ее ежегодно вручают за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

https://ria.ru/20241119/mask-1984505483.html

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в мире, сша, джордж сорос, илон маск