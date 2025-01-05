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Источник: СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 05.01.2025 (обновлено: 10:25 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/martemyanov-1992555903.html
Источник: СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий"
Источник: СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
Источник: СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий"
Следователи осматривают в донецком морге тело погибшего в субботу при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю внештатного корреспондента "Известий"... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T10:16:00+03:00
2025-01-05T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александр мартемьянов
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Следователи осматривают в донецком морге тело погибшего в субботу при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, сообщил в воскресенье РИА Новости информированный источник.По его словам, сотрудники прибыли для проведения следственных мероприятий.Ночью пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания следователям СК по делу о гибели Мартемьянова.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
https://ria.ru/20250104/oon-1992529833.html
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, александр мартемьянов, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Мартемьянов, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Донецк
Источник: СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий"

СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий" Мартемьянова

© ФотоУкраинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР
Украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото
Украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Следователи осматривают в донецком морге тело погибшего в субботу при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю внештатного корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, сообщил в воскресенье РИА Новости информированный источник.
По его словам, сотрудники прибыли для проведения следственных мероприятий.
Ночью пострадавшие при атаке дрона ВСУ в ДНР журналисты РИА Новости дали первые показания следователям СК по делу о гибели Мартемьянова.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В ООН выступили против любых атак на журналистов
4 января, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр МартемьяновСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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