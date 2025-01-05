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Пуан Махарани: администрации Трампа следует развивать диалог с Россией

Пуан Махарани: администрации Трампа следует развивать диалог с Россией - РИА Новости, 05.01.2025

Пуан Махарани: администрации Трампа следует развивать диалог с Россией

Прошедший год стал знаковым для отношений России и Индонезии, стремительно развивающихся благодаря ряду ключевых событий и желанию сторон продолжать налаживание РИА Новости, 05.01.2025

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Прошедший год стал знаковым для отношений России и Индонезии, стремительно развивающихся благодаря ряду ключевых событий и желанию сторон продолжать налаживание связей. В частности, в июле Прабово Субианто, на тот момент уже победивший на президентских выборах, но еще не вступивший в должность, посетил Россию, проведя встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь, именно визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для нового главы МИД Индонезии Сугионо – на саммите стран БРИКС в Казани он передал желание Джакарты вступить в альянс государств. Большие надежды возлагают страны и на 2025 год – Россия и Индонезия будут отмечать 75-летие дипломатических отношений. Спикер Совета Народных Представителей Республики Индонезия Пуан Махарани заявила в интервью РИА Новости, что Индонезия и Россия проводят регулярные парламентские консультации и могут похвастаться исторически хорошими отношениями, имеющими потенциал для развития. Парламентарий также отметила, что надеется на желание новой администрации США развивать диалог с Россией, и призвала США, Россию и Индонезию работать над решением глобальных проблем. По словам Пуан, она также не исключает возможности личного визита в Россию, если получит приглашение посетить страну. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Расскажите, пожалуйста, о шагах индонезийского парламента (Палаты представителей) по укреплению индонезийской демократии и защите национального суверенитета при новой администрации.– Выполняя законодательные, бюджетные и надзорные функции, Палата представителей поддерживает все усилия по укреплению демократии в Индонезии. Демократия требует правовой определенности. Выполняя свои законодательные функции, палата демонстрирует твердую приверженность тому, чтобы издаваемые ею законы отражали интересы народа. Палата также следит за тем, чтобы население принимало значимое участие в разработке законов.Недавно палата создала Агентство народных устремлений. Палата осуществляет принцип сдержек и противовесов демократических ветвей власти, как это предусмотрено конституцией. Этот принцип будет действовать, если у нас в Индонезии будет здоровая и благоприятная демократическая система. Поэтому палата обязуется постоянно укреплять демократическую систему, в частности, путем совершенствования избирательной системы и обеспечения независимости политического процесса.– Какие изменения в деятельности политических партий могут произойти в ближайшем будущем? Какое влияние они могут оказать на политический ландшафт страны?– Мы поддерживаем нынешнее правительство во главе с президентом Прабово Субианто. Это часть взаимного сотрудничества (gotong royomg – одна из основ индонезийской национальной социальной доктрины – ред.) по совместному строительству Индонезии всеми членами индонезийского общества. Как говорил первый президент Индонезии Сукарно: "Мы не можем в одиночку построить Индонезию". Нам необходимо сохранить демократию, при которой различные взгляды не приводят к враждебности.После длительного процесса выборов в Индонезии, включая президентские выборы и одновременные региональные (местные) выборы, следующим шагом будет сосредоточение нашей энергии на процессе развития Индонезии. Мы также должны сосредоточиться на достижении процветания народа Индонезии.– В этом году День независимости Индонезии впервые отмечался в новой столице, Нусантаре. А известны ли примерные сроки, когда парламент страны переедет в Нусантару, или он останется в Джакарте в обозримом будущем? Как переезд может повлиять на работу парламента?– Строительство столичного города Нусантары продолжается. Палата продолжает следить за процессом застройки Нусантары, чтобы ее ход соответствовал согласованному генеральному плану как с технической, так и с финансовой точки зрения. Палата сможет переехать в Нусантару, когда она будет готова. О сроках, когда все соответствующие учреждения Индонезии переедут в Нусантару, примет решение правительство. Конечно, мы должны внимательно следить за готовностью Нусантары с точки зрения физической инфраструктуры и человеческих ресурсов. Мы считаем, что будущий переезд Палаты представителей в Индонезии не повлияет работу палаты. Устремления народа Индонезии в региональных избирательных округах по-прежнему будут учитываться соответствующими членами палаты.– Как вы оцениваете уровень отношений между Россией и Индонезией, в том числе парламентских? Поддерживают ли страны контакты? Планируются ли двусторонние визиты в ближайший год?– Двусторонние отношения между Индонезией и Россией всегда были прочными. Мы поддерживаем тесные отношения во всех сферах, таких как политика, экономика и социальная культура. Наши страны, Индонезия и Россия, установили дипломатические отношения в 1950 году, и с тех пор обе страны стремятся к укреплению отношений. В 2025 году мы будем отмечать 75-летие наших дипломатических отношений.Палата представителей также имеет хорошие отношения с парламентом России. Мы создали Группу двустороннего дружеского сотрудничества с парламентом России. О высоком уровне этого сотрудничества можно судить по регулярным двусторонним визитам и встречам между парламентами обеих стран. Мы также проводим регулярные консультации по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.– Как развиваются связи между парламентами и политическими партиями Индонезии и стран БРИКС, ШОС, других объединений развивающихся стран?– Палата поддерживает прочные отношения с парламентами стран БРИКС и ШОС. За последние пять лет палата стала принимающей стороной таких крупных международных парламентских форумов, как 144 Ассамблея Межпарламентского союза в 2022 году, P20 в 2022 году, 44 Ассамблея AIPA (Межпарламентская ассамблея стран АСЕАН) в 2023 году и Консультация спикеров MIKTA (Мексики, Индонезии, Республики Корея, Турции и Австралии ). Они стали платформами для расширения и углубления отношений между палатой и парламентами разных стран.В предыдущий срок 2019-2024 годов палата учредила 102 группы двустороннего дружеского сотрудничества. Это свидетельствует о готовности палаты расширять отношения с парламентами различных стран, развитых и развивающихся, в том числе входящих в БРИКС и ШОС.– Независимая и миролюбивая политика Индонезии пользуется большим уважением в России, все больше людей интересуются ее культурой. Что можно сделать для развития гуманитарных связей?– В области укреплении связей между людьми двух стран нам еще есть, куда расти. Мы должны направить наши общие усилия на расширение обменов между молодыми поколениями обеих стран. Это можно сделать, в частности, путем укрепления отношений в сфере образования. Есть несколько способов сделать это: способствовать большему обмену между студентами и преподавателями обеих стран. Мы также можем развивать сотрудничество между университетами Индонезии и России. Кроме того, мы можем расширить сотрудничество и в других отраслях, в которых непосредственно задействованы жители обеих стран, например, в сфере туризма и социально-культурной сфере.– Как вы относитесь к планам установить в России памятник вашему деду, президенту Сукарно? Какие еще символические шаги, на ваш взгляд, можно предпринять для укрепления отношений?– Я поддерживаю инициативу по установке памятника президенту Сукарно в России. В Джакарте мы с 2021 года уже имеем возможность любоваться памятником Юрию Гагарину в саду Матарам в Джакарте. Это символы крепких отношений между Индонезией и Россией в прошлом. Теперь мы должны перенести крепкие двусторонние отношения прошлого в современную эпоху. Исторически прочные двусторонние отношения станут хорошей основой для благоприятных отношений в настоящем и в будущем.– Собираетесь ли вы лично посетить Россию?– Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве. До сих пор обмены и визиты между парламентами обеих стран происходят достаточно регулярно. Парламенты обеих стран также создали Группы двустороннего дружеского сотрудничества. Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций между парламентами обеих стран с целью развития двустороннего сотрудничества во всех областях.– Президент Сукарно сформулировал принципы активной и независимой внешней политики Индонезии. Что они означают для вашей страны и для индонезийского народа?– Активная и независимая внешняя политика Индонезии не означает, что Индонезия должна быть безучастной в условиях глобальных потрясений, особенно в период соперничества великих держав. Напротив, этот принцип побуждает Индонезию быть активной в поиске решений различных международных проблем. Индонезия не должна сидеть сложа руки и ничего не предпринимать, когда мир находится в затруднительном положении. Аналогичным образом, независимость означает, что Индонезия может свободно формулировать свою политику, главное, чтобы она служила национальным интересам Индонезии. Таким образом, Индонезия может восприниматься как страна, близкая к одной стране по одному вопросу, но в то же время близкая к другой стране по другому вопросу. Таким образом, Индонезия не присоединяется к блокам и в то же время присоединяется к различным странам (по конкретным вопросам – ред.).– Индонезия – крайне независимая и самодостаточная страна, одна из движущих сил строительства современного многополярного мира. Все мы надеемся, что новый справедливый мировой порядок приведет человечество к процветанию. К сожалению, наше время омрачено блоковой конфронтацией, угрозой глобальных конфликтов. Президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной конференции заявил, что готов к диалогу с избранным президентом США Трампом. Как вы думаете, появление Трампа в Белом доме дает надежду на снижение напряженности?– Как я уже говорила, независимость и активная внешняя политика позволили Индонезии сыграть уникальную роль в период соперничества великих держав. Мы призываем все великие державы избегать конфликтов и призываем их к диалогу и консультациям. Мы все должны развивать международное сотрудничество и избегать односторонних действий. В настоящее время мир сталкивается с различными глобальными проблемами, такими как войны и изменение климата. Эти глобальные проблемы требуют глобального решения и международного сотрудничества, в том числе со стороны США, России и Индонезии.Я не могу говорить от имени администрации США, но я надеюсь, что следующая администрация США будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими странами, в том числе с Россией.– Руководство вашей страны также неоднократно призывало к прекращению конфликта на Украине.– На различных международных парламентских форумах палата всегда призывает к прекращению конфликта на Украине. Мы призываем к уважению территориальной целостности, соблюдению международного права и устава ООН. Мы призываем все стороны решить спор путем дипломатии, переговоров и консультаций.– Как вы оцениваете события в Сирии и роль России? Министерство иностранных дел Индонезии недавно заявило, что не будет спешить с установлением отношений с новыми властями в этой стране. Есть ли какие-то неофициальные контакты, может быть, на уровне партий, парламента? Каким вы видите будущее Сирии?– Я внимательно следила за последними событиями в Сирии. Я надеюсь, что в Сирии произойдет мирный и ненасильственный переход власти. Я призываю все стороны избегать применения силы при разрешении разногласий.Я призываю провести внутренние консультации между всеми заинтересованными сторонами, чтобы новая администрация была инклюзивной. Решение политического кризиса в Сирии будет зависеть от народа Сирии. Именно народ Сирии будет решать будущее Сирии. Международное сообщество, в том числе Россия и Индонезия, должны быть готовы оказать поддержку, когда их об этом попросит новая администрация в Дамаске.

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