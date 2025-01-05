https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html
Названы самые популярные за рубежом российские лекарства
Названы самые популярные за рубежом российские лекарства - РИА Новости, 05.01.2025
Названы самые популярные за рубежом российские лекарства
Наибольшим спросом за рубежом среди российских лекарств пользуются дешевые заменители оригинальных лекарств, пишет "Российская газета" со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:52:00+03:00
2025-01-05T00:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Наибольшим спросом за рубежом среди российских лекарств пользуются дешевые заменители оригинальных лекарств, пишет "Российская газета" со ссылкой на гендиректора "Биннофарм Групп" Рустема Муратова."Больше всего востребованы за рубежом дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов. <...> Спросом на международных рынках также пользуются противовирусные средства и фитопрепараты", — говорится в статье.Среди вакцин, по данным газеты, преобладают препараты для профилактики гриппа, кори и полиомиелита.В статье также отмечается значительный рост числа стран-импортеров российской лекарственной продукции. Как рассказал газете директор экономической зоны "Доброград-1" Дмитрий Комиссаров, российские производители активно осваивают Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Африку.
https://ria.ru/20241130/turisty-1986602802.html
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здоровье - общество, юго-восточная азия, латинская америка, африка, россия
Здоровье - Общество, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, Россия
Названы самые популярные за рубежом российские лекарства
РГ: наибольшим спросом среди российских лекарств за рубежом пользуются дженерики