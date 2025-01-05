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ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 05.01.2025 (обновлено: 22:13 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kurskaya-1992576449.html
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область
Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:57:00+03:00
2025-01-05T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Также подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.
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россия
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область

МО РФ: ВС России отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Также подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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