https://ria.ru/20250105/kurskaya-1992576449.html
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область
Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:57:00+03:00
2025-01-05T13:57:00+03:00
2025-01-05T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:125:3069:1851_1920x0_80_0_0_e26e9b2c95c45645763f91335415890a.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Также подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9fa1f12681d55628cb7deb5ea821684c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область
МО РФ: ВС России отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ
", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ
в Курской области
.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Также подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.