https://ria.ru/20250105/kurskaya-1992576449.html

ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область

ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область - РИА Новости, 05.01.2025

ВС России отразили две попытки ВСУ вторгнуться в Курскую область

Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:57:00+03:00

2025-01-05T13:57:00+03:00

2025-01-05T22:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Также подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф