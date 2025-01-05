https://ria.ru/20250105/kurskaya-1992570167.html

СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ

СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025

СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ

Следствие завершило расследование уголовного дела против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ, стрелявших по мирному населению, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:00:00+03:00

2025-01-05T13:00:00+03:00

2025-01-05T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ, стрелявших по мирному населению, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. Установлено, что 29 августа минувшего года Игнатенко и Маслюков, имея при себе автоматы АК-74 и АКМ, а также полуавтоматические снайперские винтовки UAR-10M и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Уже 26 сентября того же года в ходе ведения боевых действий они были взяты в плен российскими военнослужащими", - говорится в сообщении. Как установило следствие, за период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области, они запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. Отмечается, что в настоящее время оба обвиняемых находятся в месте содержания военнопленных.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия