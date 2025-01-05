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СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 05.01.2025 (обновлено: 13:08 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kurskaya-1992570167.html
СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.01.2025
СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
Следствие завершило расследование уголовного дела против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ, стрелявших по мирному населению, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:00:00+03:00
2025-01-05T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ, стрелявших по мирному населению, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. Установлено, что 29 августа минувшего года Игнатенко и Маслюков, имея при себе автоматы АК-74 и АКМ, а также полуавтоматические снайперские винтовки UAR-10M и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Уже 26 сентября того же года в ходе ведения боевых действий они были взяты в плен российскими военнослужащими", - говорится в сообщении. Как установило следствие, за период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области, они запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению. Отмечается, что в настоящее время оба обвиняемых находятся в месте содержания военнопленных.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
курская область
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завершил расследование дела взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ

СК завершил расследование дела о стрельбе по мирному населению в Курской области

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ, стрелявших по мирному населению, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. Установлено, что 29 августа минувшего года Игнатенко и Маслюков, имея при себе автоматы АК-74 и АКМ, а также полуавтоматические снайперские винтовки UAR-10M и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Уже 26 сентября того же года в ходе ведения боевых действий они были взяты в плен российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, за период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области, они запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
Отмечается, что в настоящее время оба обвиняемых находятся в месте содержания военнопленных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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