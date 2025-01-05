https://ria.ru/20250105/kurakhovo-1992568292.html

ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов

ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025

ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов

Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:41:00+03:00

2025-01-05T12:41:00+03:00

2025-01-05T21:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курахово

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружен с нескольких сторон, российскими военными контролируется около 90 процентов территории, противник выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, идет зачистка промзоны. "В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города", — сказал Рогов. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины