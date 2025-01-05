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ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 05.01.2025 (обновлено: 21:08 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kurakhovo-1992568292.html
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов
Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:41:00+03:00
2025-01-05T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружен с нескольких сторон, российскими военными контролируется около 90 процентов территории, противник выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, идет зачистка промзоны. "В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города", — сказал Рогов. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курахово
донецкая народная республика
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов

Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, идет зачистка

© РИА Новости / Мария МарикянОдин из разбитых частных домов в Кураховке
Один из разбитых частных домов в Кураховке - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Один из разбитых частных домов в Кураховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружен с нескольких сторон, российскими военными контролируется около 90 процентов территории, противник выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, идет зачистка промзоны.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
3 января, 12:50
"В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города", — сказал Рогов.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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