https://ria.ru/20250105/kurakhovo-1992568292.html
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 05.01.2025
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов
Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T12:41:00+03:00
2025-01-05T12:41:00+03:00
2025-01-05T21:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Курахово в западной части ДНР прекратил организованное сопротивление, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружен с нескольких сторон, российскими военными контролируется около 90 процентов территории, противник выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка Курахово освобождена, идет зачистка промзоны. "В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города", — сказал Рогов. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250103/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, заявил Рогов
Рогов: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Курахово, идет зачистка