https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html

На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта

На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 05.01.2025

На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта

На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T19:49:00+03:00

2025-01-05T19:49:00+03:00

2025-01-05T21:17:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канал."Восемь с половиной тысяч человек сегодня продолжали убирать загрязненный грунт на побережье — в Анапе и Темрюкском районе. Это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, добровольцы из разных регионов страны. Благодарен им за труд — общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн", — написал он.Как уточнил Кондратьев, на площадку временного хранения в хутор Воскресенский уже отправили 68 тысяч тонн песка с мазутом.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.

https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html

https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

россия

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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-05T19:49 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия