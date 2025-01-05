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На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 05.01.2025
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19:49 05.01.2025 (обновлено: 21:17 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 05.01.2025
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:49:00+03:00
2025-01-05T21:17:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канал."Восемь с половиной тысяч человек сегодня продолжали убирать загрязненный грунт на побережье — в Анапе и Темрюкском районе. Это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, добровольцы из разных регионов страны. Благодарен им за труд — общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн", — написал он.Как уточнил Кондратьев, на площадку временного хранения в хутор Воскресенский уже отправили 68 тысяч тонн песка с мазутом.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html
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анапа
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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма
На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС.
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта

Кондратьев: с пляжей Кубани вывезли более 102 тысяч тонн замазученного грунта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канал.
"Восемь с половиной тысяч человек сегодня продолжали убирать загрязненный грунт на побережье — в Анапе и Темрюкском районе. Это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, добровольцы из разных регионов страны. Благодарен им за труд — общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн", — написал он.
Как уточнил Кондратьев, на площадку временного хранения в хутор Воскресенский уже отправили 68 тысяч тонн песка с мазутом.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
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Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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