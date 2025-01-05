https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 05.01.2025
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта
На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T19:49:00+03:00
2025-01-05T19:49:00+03:00
2025-01-05T21:17:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006fd9ed4d29a2bb51675230917eba58.jpg
КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. На Кубани спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с пляжей черноморского побережья, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канал."Восемь с половиной тысяч человек сегодня продолжали убирать загрязненный грунт на побережье — в Анапе и Темрюкском районе. Это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, добровольцы из разных регионов страны. Благодарен им за труд — общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн", — написал он.Как уточнил Кондратьев, на площадку временного хранения в хутор Воскресенский уже отправили 68 тысяч тонн песка с мазутом.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
https://ria.ru/20250105/delfiny-1992586591.html
https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html
анапа
темрюкский район
керченский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_7ee83452cf514ddc375a47b7eb29daa4.jpg
Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма
На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС.
2025-01-05T19:49
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта
Кондратьев: с пляжей Кубани вывезли более 102 тысяч тонн замазученного грунта