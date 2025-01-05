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На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции - РИА Новости, 05.01.2025
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На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции - РИА Новости, 05.01.2025
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции
Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T09:15:00+03:00
2025-01-05T09:15:00+03:00
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края. "В результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остаются Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, ремонтные работы проводят пять аварийных бригад. Идет подготовка к установке резервных источников питания - генераторов. "Предварительная причина аварии - короткое замыкание, сроки устранения уточняются", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html
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происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции

Апшеронск остался без электроснабжения после аварийного отключения на подстанции

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остаются Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, ремонтные работы проводят пять аварийных бригад. Идет подготовка к установке резервных источников питания - генераторов.
"Предварительная причина аварии - короткое замыкание, сроки устранения уточняются", - добавили в оперштабе.
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ПроисшествияАпшеронскКраснодарский край
 
 
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