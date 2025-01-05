https://ria.ru/20250105/kuban-1992553692.html

На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции

На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции - РИА Новости, 05.01.2025

На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции

Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T09:15:00+03:00

2025-01-05T09:15:00+03:00

2025-01-05T09:15:00+03:00

происшествия

апшеронск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края. "В результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остаются Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, ремонтные работы проводят пять аварийных бригад. Идет подготовка к установке резервных источников питания - генераторов. "Предварительная причина аварии - короткое замыкание, сроки устранения уточняются", - добавили в оперштабе.

https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html

апшеронск

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, апшеронск, краснодарский край