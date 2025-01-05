https://ria.ru/20250105/kuban-1992553692.html
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции - РИА Новости, 05.01.2025
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции
Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T09:15:00+03:00
2025-01-05T09:15:00+03:00
2025-01-05T09:15:00+03:00
происшествия
апшеронск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 янв — РИА Новости. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение города Апшеронска на Кубани после аварийного отключения на подстанции, сообщает оперштаб Краснодарского края. "В результате аварийного отключения на подстанции без электроэнергии остаются Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, ремонтные работы проводят пять аварийных бригад. Идет подготовка к установке резервных источников питания - генераторов. "Предварительная причина аварии - короткое замыкание, сроки устранения уточняются", - добавили в оперштабе.
https://ria.ru/20241111/avariya-1983192079.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, апшеронск, краснодарский край
Происшествия, Апшеронск, Краснодарский край
На Кубани устраняют последствия аварии на подстанции
Апшеронск остался без электроснабжения после аварийного отключения на подстанции