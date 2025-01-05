https://ria.ru/20250105/kosmodromy-1992588950.html

В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами

В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами - РИА Новости, 06.01.2025

В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами

Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-05T16:23:00+03:00

2025-01-05T16:23:00+03:00

2025-01-06T08:11:00+03:00

космос - риа наука

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флорида

калифорния

илон маск

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и руководителей компаний индустрии. "Лишь на три объекта во Флориде и Калифорнии приходится большинство запусков ракет в США… правительственные чиновники и руководители компаний индустрии опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос", - пишет издание. Отмечается, что в прошлом году в США были выполнены рекордные 145 успешных запусков на орбиту, это в пять раз больше, чем в 2017 году. При этом подавляющее большинство полетов - 134 - были осуществлены компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска. По данным газеты, на фоне активизации космических запусков операторы небольших и молодых космодромов пытаются расширяться, однако сталкиваются с различными препятствиями. При этом издание указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с другими ведомствами должно выпустить национальную стратегию по космодромам в этом году.

https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, флорида, калифорния, илон маск, spacex