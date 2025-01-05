В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами
WSJ: загруженность космодромов США грозит задержками с запуском ракет
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и руководителей компаний индустрии.
"Лишь на три объекта во Флориде и Калифорнии приходится большинство запусков ракет в США… правительственные чиновники и руководители компаний индустрии опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос", - пишет издание.
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Отмечается, что в прошлом году в США были выполнены рекордные 145 успешных запусков на орбиту, это в пять раз больше, чем в 2017 году. При этом подавляющее большинство полетов - 134 - были осуществлены компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска.
По данным газеты, на фоне активизации космических запусков операторы небольших и молодых космодромов пытаются расширяться, однако сталкиваются с различными препятствиями.
При этом издание указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с другими ведомствами должно выпустить национальную стратегию по космодромам в этом году.
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