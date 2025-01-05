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В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами - РИА Новости, 06.01.2025
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16:23 05.01.2025 (обновлено: 08:11 06.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kosmodromy-1992588950.html
В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами
В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами - РИА Новости, 06.01.2025
В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами
Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-05T16:23:00+03:00
2025-01-06T08:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и руководителей компаний индустрии. "Лишь на три объекта во Флориде и Калифорнии приходится большинство запусков ракет в США… правительственные чиновники и руководители компаний индустрии опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос", - пишет издание. Отмечается, что в прошлом году в США были выполнены рекордные 145 успешных запусков на орбиту, это в пять раз больше, чем в 2017 году. При этом подавляющее большинство полетов - 134 - были осуществлены компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска. По данным газеты, на фоне активизации космических запусков операторы небольших и молодых космодромов пытаются расширяться, однако сталкиваются с различными препятствиями. При этом издание указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с другими ведомствами должно выпустить национальную стратегию по космодромам в этом году.
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космос - риа наука, сша, флорида, калифорния, илон маск, spacex
Космос - РИА Наука, США, Флорида, Калифорния, Илон Маск, SpaceX
В США заявили о неожиданной проблеме с космодромами

WSJ: загруженность космодромов США грозит задержками с запуском ракет

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и руководителей компаний индустрии.
"Лишь на три объекта во Флориде и Калифорнии приходится большинство запусков ракет в США… правительственные чиновники и руководители компаний индустрии опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос", - пишет издание.
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Отмечается, что в прошлом году в США были выполнены рекордные 145 успешных запусков на орбиту, это в пять раз больше, чем в 2017 году. При этом подавляющее большинство полетов - 134 - были осуществлены компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска.
По данным газеты, на фоне активизации космических запусков операторы небольших и молодых космодромов пытаются расширяться, однако сталкиваются с различными препятствиями.
При этом издание указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с другими ведомствами должно выпустить национальную стратегию по космодромам в этом году.
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