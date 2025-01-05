https://ria.ru/20250105/kitay-1992607748.html

В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач

В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач - РИА Новости, 05.01.2025

В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач

Китай в связи с похолоданием переживает период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых чаще всего становятся вирусы гриппа и... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:13:00+03:00

2025-01-05T20:13:00+03:00

2025-01-05T21:02:00+03:00

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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Китай в связи с похолоданием переживает период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых чаще всего становятся вирусы гриппа и микоплазменной пневмонии, заявила на пресс-конференции в воскресенье главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань."В настоящее время действительно пиковый период заболеваемости детей респираторными инфекциями. Основными возбудителями являются вирусы и микоплазменная пневмония, при этом основными вирусами по-прежнему остаются вирусы гриппа", - заявила Ван Цюань.Она уточнила, что после заражения основным симптомом у детей является повышенная температура, которая может сопровождаться мышечной и головной болью, кашлем, насморком, чиханием, болью в горле.При этом, как отметила она, дети чаще взрослых страдают от тошноты, рвоты, диареи, болей в животе или потери аппетита после заражения гриппом. Повышенная температура у детей обычно держится 2-3 дня, а общее течение заболевания составляет около недели, кашель может оставаться и дольше.Ван Цюань подчеркнула, что основное лечение при заражении гриппом составляют противовирусные и симптоматические препараты, включая жаропонижающие, от заложенности носа и боли в горле, которые рекомендуется принять в течение 48 часов после заражения.Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году."Правительство Китая придает большое значение здоровью граждан КНР и иностранных граждан в Китае, приезжать и путешествовать в Китай безопасно", - заверила дипломат.При этом Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что "в настоящее время продолжает расти коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, и более 99% из них - заражение вирусом гриппа А (H1N1)".В центре указали, что основными возбудителями респираторных болезней у людей, прошедших тестирование в амбулаторных отделениях больниц или в отделениях неотложной помощи, преимущественно являются вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус, а у тех, кто поступает в больницы с тяжелой формой респираторных заболеваний, выявляют вирус гриппа, микоплазменную пневмонию и метапневмовирус человека.

https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html

https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, мао нин