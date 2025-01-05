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В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач - РИА Новости, 05.01.2025
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20:13 05.01.2025 (обновлено: 21:02 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kitay-1992607748.html
В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач
В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач - РИА Новости, 05.01.2025
В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач
Китай в связи с похолоданием переживает период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых чаще всего становятся вирусы гриппа и... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:13:00+03:00
2025-01-05T21:02:00+03:00
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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Китай в связи с похолоданием переживает период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых чаще всего становятся вирусы гриппа и микоплазменной пневмонии, заявила на пресс-конференции в воскресенье главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань."В настоящее время действительно пиковый период заболеваемости детей респираторными инфекциями. Основными возбудителями являются вирусы и микоплазменная пневмония, при этом основными вирусами по-прежнему остаются вирусы гриппа", - заявила Ван Цюань.Она уточнила, что после заражения основным симптомом у детей является повышенная температура, которая может сопровождаться мышечной и головной болью, кашлем, насморком, чиханием, болью в горле.При этом, как отметила она, дети чаще взрослых страдают от тошноты, рвоты, диареи, болей в животе или потери аппетита после заражения гриппом. Повышенная температура у детей обычно держится 2-3 дня, а общее течение заболевания составляет около недели, кашель может оставаться и дольше.Ван Цюань подчеркнула, что основное лечение при заражении гриппом составляют противовирусные и симптоматические препараты, включая жаропонижающие, от заложенности носа и боли в горле, которые рекомендуется принять в течение 48 часов после заражения.Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году."Правительство Китая придает большое значение здоровью граждан КНР и иностранных граждан в Китае, приезжать и путешествовать в Китай безопасно", - заверила дипломат.При этом Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что "в настоящее время продолжает расти коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, и более 99% из них - заражение вирусом гриппа А (H1N1)".В центре указали, что основными возбудителями респираторных болезней у людей, прошедших тестирование в амбулаторных отделениях больниц или в отделениях неотложной помощи, преимущественно являются вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус, а у тех, кто поступает в больницы с тяжелой формой респираторных заболеваний, выявляют вирус гриппа, микоплазменную пневмонию и метапневмовирус человека.
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html
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в мире, китай, мао нин
В мире, Китай, Мао Нин
В Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ, заявила главврач

Главврач Цюань: в Китае наступил пик заболеваемости ОРВИ из-за похолодания

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Китай в связи с похолоданием переживает период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, возбудителями которых чаще всего становятся вирусы гриппа и микоплазменной пневмонии, заявила на пресс-конференции в воскресенье главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань.
"В настоящее время действительно пиковый период заболеваемости детей респираторными инфекциями. Основными возбудителями являются вирусы и микоплазменная пневмония, при этом основными вирусами по-прежнему остаются вирусы гриппа", - заявила Ван Цюань.
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Она уточнила, что после заражения основным симптомом у детей является повышенная температура, которая может сопровождаться мышечной и головной болью, кашлем, насморком, чиханием, болью в горле.
При этом, как отметила она, дети чаще взрослых страдают от тошноты, рвоты, диареи, болей в животе или потери аппетита после заражения гриппом. Повышенная температура у детей обычно держится 2-3 дня, а общее течение заболевания составляет около недели, кашель может оставаться и дольше.
Ван Цюань подчеркнула, что основное лечение при заражении гриппом составляют противовирусные и симптоматические препараты, включая жаропонижающие, от заложенности носа и боли в горле, которые рекомендуется принять в течение 48 часов после заражения.
Официальный представитель государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения КНР Ху Цянцян заявил, что в Китае в связи с похолоданием наступил период высокой заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, такими как грипп и пневмония. Он порекомендовал населению своевременно проходить вакцинацию, принимать меры для индивидуальной защиты, регулярно мыть руки, проветривать помещения и придерживаться правильного образа жизни.
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В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее на этой неделе заявила, что зима – сезон высокой заболеваемости респираторными инфекциями в северном полушарии. По ее словам, в настоящее время масштабы эпидемии соответствующих заболевания в Китае ниже, чем в прошлом году.
"Правительство Китая придает большое значение здоровью граждан КНР и иностранных граждан в Китае, приезжать и путешествовать в Китай безопасно", - заверила дипломат.
При этом Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что "в настоящее время продолжает расти коэффициент положительных случаев заражения вирусами гриппа, и более 99% из них - заражение вирусом гриппа А (H1N1)".
В центре указали, что основными возбудителями респираторных болезней у людей, прошедших тестирование в амбулаторных отделениях больниц или в отделениях неотложной помощи, преимущественно являются вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус, а у тех, кто поступает в больницы с тяжелой формой респираторных заболеваний, выявляют вирус гриппа, микоплазменную пневмонию и метапневмовирус человека.
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