Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках
Посольство Китая напомнило США, что санкции нельзя вводить без доказательств
Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное", - заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере.
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Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
Представитель посольства КНР подчеркнул, что Пекин не согласен с таким подходом и в рамках закона противостоит любым формам кибератак.
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