https://ria.ru/20250105/kitay-1992538301.html

Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 05.01.2025

Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:43:00+03:00

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2025-01-05T00:43:00+03:00

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сша

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное", - заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере. Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. Представитель посольства КНР подчеркнул, что Пекин не согласен с таким подходом и в рамках закона противостоит любым формам кибератак.

https://ria.ru/20241224/ssha-1990952366.html

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, вашингтон (штат), в мире