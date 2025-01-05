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Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 05.01.2025
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00:43 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/kitay-1992538301.html
Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках
Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 05.01.2025
Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках
Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства РИА Новости, 05.01.2025
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное", - заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере. Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. Представитель посольства КНР подчеркнул, что Пекин не согласен с таким подходом и в рамках закона противостоит любым формам кибератак.
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Дарья Буймова
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китай, сша, вашингтон (штат), в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), В мире
Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

Посольство Китая напомнило США, что санкции нельзя вводить без доказательств

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Китая
Мужчина с флагом Китая - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина с флагом Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное", - заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере.
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Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
Представитель посольства КНР подчеркнул, что Пекин не согласен с таким подходом и в рамках закона противостоит любым формам кибератак.
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