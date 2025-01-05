https://ria.ru/20250105/kitaj-1992538941.html
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак - РИА Новости, 05.01.2025
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак
США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:57:00+03:00
2025-01-05T00:57:00+03:00
2025-01-05T00:57:00+03:00
в мире
технологии
сша
китай
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Нужно отметить, что США - инициаторы и мастера кибератак. Мы призываем Соединенные Штаты прекратить кибератаки и кражи по всему миру, а также не использовать вопросы кибербезопасности для клеветы на другие страны", - заявил Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал очередные санкции Вашингтона против информационно-технологических компаний Китая. Министерство финансов США ранее сообщило о санкциях против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии государственным кибератакам.
https://ria.ru/20250103/sanktsii-1992430348.html
https://ria.ru/20241107/kiberataki-1981398066.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат)
В мире, Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат)
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак
Посольство Китая в Вашингтоне: США являются мастерами и инициаторами кибератак