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В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак - РИА Новости, 05.01.2025
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00:57 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/kitaj-1992538941.html
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак - РИА Новости, 05.01.2025
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак
США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T00:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Нужно отметить, что США - инициаторы и мастера кибератак. Мы призываем Соединенные Штаты прекратить кибератаки и кражи по всему миру, а также не использовать вопросы кибербезопасности для клеветы на другие страны", - заявил Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал очередные санкции Вашингтона против информационно-технологических компаний Китая. Министерство финансов США ранее сообщило о санкциях против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии государственным кибератакам.
https://ria.ru/20250103/sanktsii-1992430348.html
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в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат)
В мире, Технологии, США, Китай, Вашингтон (штат)
В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак

Посольство Китая в Вашингтоне: США являются мастерами и инициаторами кибератак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКибератака
Кибератака - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Нужно отметить, что США - инициаторы и мастера кибератак. Мы призываем Соединенные Штаты прекратить кибератаки и кражи по всему миру, а также не использовать вопросы кибербезопасности для клеветы на другие страны", - заявил Лю Пэнъюй.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
США ввели санкции против китайской компании, которую обвинили в кибератаках
3 января, 18:24
Так он прокомментировал очередные санкции Вашингтона против информационно-технологических компаний Китая.
Министерство финансов США ранее сообщило о санкциях против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии государственным кибератакам.
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