https://ria.ru/20250105/kitaj-1992538941.html

В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак

В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак - РИА Новости, 05.01.2025

В посольстве Китая назвали США инициаторами кибератак

США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T00:57:00+03:00

2025-01-05T00:57:00+03:00

2025-01-05T00:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США являются мастерами и инициаторами кибератак, но клевещут на другие страны, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Нужно отметить, что США - инициаторы и мастера кибератак. Мы призываем Соединенные Штаты прекратить кибератаки и кражи по всему миру, а также не использовать вопросы кибербезопасности для клеветы на другие страны", - заявил Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал очередные санкции Вашингтона против информационно-технологических компаний Китая. Министерство финансов США ранее сообщило о санкциях против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии государственным кибератакам.

https://ria.ru/20250103/sanktsii-1992430348.html

https://ria.ru/20241107/kiberataki-1981398066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, китай, вашингтон (штат)