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Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP - РИА Новости, 05.01.2025
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11:02 05.01.2025 (обновлено: 14:56 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html
Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP
Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP - РИА Новости, 05.01.2025
Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP
Мужчина, приговоренный к смертной казни в американском штате Аризона, попросил быстрее привести приговор в исполнение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T11:02:00+03:00
2025-01-05T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужчина, приговоренный к смертной казни в американском штате Аризона, попросил быстрее привести приговор в исполнение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Заключенный &lt;…&gt; обратился в Верховный суд штата Аризона с просьбой пропустить юридические формальности и казнить его раньше, чем планировали власти, добиваясь, как и прежде, исполнения смертного приговора", — говорится в публикации. По информации агентства, Аарон Брайан Ганчес направил в Верховный суд Аризоны письмо, в котором попросил казнить его в середине февраля. Как утверждает заключенный, власти затягивают исполнение приговора. Два года назад он уже просил суд выдать ордер на его казнь, заявив, что таким образом можно будет осуществить правосудие и закрыть этот вопрос для близких жертвы. Приговор должны были привести в исполнение в апреле 2023 года, но в офисе губернатора Кэти Хоббс тогда заявили, что штат не готов к исполнению смертной казни из-за нехватки специалистов. Ганчес признал себя виновным в убийстве бывшего мужа своей девушки в 2002 году. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, сейчас в тюрьмах Аризоны содержатся 111 заключенных, приговоренных к смертной казни. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году.
https://ria.ru/20241218/kazn-1989918222.html
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в мире, аризона, сша, смертная казнь
В мире, Аризона, США, смертная казнь
Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP

AP: приговоренный к смерти в Аризоне Аарон Брайан Ганчес попросил ускорить казнь

© AP Photo / Arizona Department of Corrections, Rehabilitation and ReentryПриговоренный к смертной казни в Аризоне заключенный Аарон Брайан Ганчес
Приговоренный к смертной казни в Аризоне заключенный Аарон Брайан Ганчес - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Arizona Department of Corrections, Rehabilitation and Reentry
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужчина, приговоренный к смертной казни в американском штате Аризона, попросил быстрее привести приговор в исполнение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Заключенный <…> обратился в Верховный суд штата Аризона с просьбой пропустить юридические формальности и казнить его раньше, чем планировали власти, добиваясь, как и прежде, исполнения смертного приговора", — говорится в публикации.
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По информации агентства, Аарон Брайан Ганчес направил в Верховный суд Аризоны письмо, в котором попросил казнить его в середине февраля. Как утверждает заключенный, власти затягивают исполнение приговора.
Два года назад он уже просил суд выдать ордер на его казнь, заявив, что таким образом можно будет осуществить правосудие и закрыть этот вопрос для близких жертвы. Приговор должны были привести в исполнение в апреле 2023 года, но в офисе губернатора Кэти Хоббс тогда заявили, что штат не готов к исполнению смертной казни из-за нехватки специалистов.
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Ганчес признал себя виновным в убийстве бывшего мужа своей девушки в 2002 году.
Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, сейчас в тюрьмах Аризоны содержатся 111 заключенных, приговоренных к смертной казни. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году.
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