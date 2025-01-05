https://ria.ru/20250105/kazn-1992560376.html

Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP

Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP - РИА Новости, 05.01.2025

Приговоренный к смерти американец попросил поскорее казнить его, пишет AP

Мужчина, приговоренный к смертной казни в американском штате Аризона, попросил быстрее привести приговор в исполнение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T11:02:00+03:00

2025-01-05T11:02:00+03:00

2025-01-05T14:56:00+03:00

в мире

аризона

сша

смертная казнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992560238_0:234:3000:1922_1920x0_80_0_0_e7c8a077bba6dbb1e88c140f97aec2d8.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужчина, приговоренный к смертной казни в американском штате Аризона, попросил быстрее привести приговор в исполнение, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Заключенный <…> обратился в Верховный суд штата Аризона с просьбой пропустить юридические формальности и казнить его раньше, чем планировали власти, добиваясь, как и прежде, исполнения смертного приговора", — говорится в публикации. По информации агентства, Аарон Брайан Ганчес направил в Верховный суд Аризоны письмо, в котором попросил казнить его в середине февраля. Как утверждает заключенный, власти затягивают исполнение приговора. Два года назад он уже просил суд выдать ордер на его казнь, заявив, что таким образом можно будет осуществить правосудие и закрыть этот вопрос для близких жертвы. Приговор должны были привести в исполнение в апреле 2023 года, но в офисе губернатора Кэти Хоббс тогда заявили, что штат не готов к исполнению смертной казни из-за нехватки специалистов. Ганчес признал себя виновным в убийстве бывшего мужа своей девушки в 2002 году. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, сейчас в тюрьмах Аризоны содержатся 111 заключенных, приговоренных к смертной казни. Последняя казнь в штате состоялась в 2022 году.

https://ria.ru/20241218/kazn-1989918222.html

https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html

https://ria.ru/20241223/bayden-1990820953.html

аризона

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аризона, сша, смертная казнь