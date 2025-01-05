https://ria.ru/20250105/katastrofa-1992540487.html

"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО

"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2025

"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО

Почти треть всей обороны ВСУ в Донбассе находится в уязвимом положении из-за дыр, заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T01:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Почти треть всей обороны ВСУ в Донбассе находится в уязвимом положении из-за дыр, заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness."Возьмите среднестатистическую бригаду, которая держит 15 километров, и 30 процентов — это дыры в обороне. <...> У нас 30 процентов фронта с дырами в обороне. <...> То есть люди в большинстве (случаев — Прим. ред.) идут в один конец", — рассказал военный.По его словам, после взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) у России будет достаточно ресурсов, чтобы продолжить наступление на других направлениях.По данным Минобороны от 4 января, подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике. Всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты, следует из данных российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250104/voennye-1992508127.html

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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины