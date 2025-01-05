Рейтинг@Mail.ru
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:56 05.01.2025 (обновлено: 07:45 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/katastrofa-1992540487.html
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО - РИА Новости, 05.01.2025
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО
Почти треть всей обороны ВСУ в Донбассе находится в уязвимом положении из-за дыр, заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T01:56:00+03:00
2025-01-05T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Почти треть всей обороны ВСУ в Донбассе находится в уязвимом положении из-за дыр, заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness."Возьмите среднестатистическую бригаду, которая держит 15 километров, и 30 процентов — это дыры в обороне. &lt;...&gt; У нас 30 процентов фронта с дырами в обороне. &lt;...&gt; То есть люди в большинстве (случаев — Прим. ред.) идут в один конец", — рассказал военный.По его словам, после взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) у России будет достаточно ресурсов, чтобы продолжить наступление на других направлениях.По данным Минобороны от 4 января, подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике. Всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты, следует из данных российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250104/voennye-1992508127.html
https://ria.ru/20250104/gorod-1992490059.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
"Идут в один конец". На Украине испугались из-за катастрофы в зоне СВО

Экс-комбриг ВСУ Козел: почти треть всей обороны ВСУ составляют дыры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Почти треть всей обороны ВСУ в Донбассе находится в уязвимом положении из-за дыр, заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness.
"Возьмите среднестатистическую бригаду, которая держит 15 километров, и 30 процентов — это дыры в обороне. <...> У нас 30 процентов фронта с дырами в обороне. <...> То есть люди в большинстве (случаев — Прим. ред.) идут в один конец", — рассказал военный.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Германии выступили с неожиданным заявлением по Украине
Вчера, 16:12
По его словам, после взятия под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) у России будет достаточно ресурсов, чтобы продолжить наступление на других направлениях.
По данным Минобороны от 4 января, подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике. Всего за сутки ВСУ потеряли на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты, следует из данных российского оборонного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"В окружение": на Украине призвали срочно отводить войска от важного города
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала