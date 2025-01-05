https://ria.ru/20250105/kareliya-1992607050.html

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск - РИА Новости, 05.01.2025

Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск

Двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии перевезут на лечение в Смоленск, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:03:00+03:00

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2025-01-05T20:16:00+03:00

происшествия

смоленск

смоленская область

питкярантский район

василий анохин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии перевезут на лечение в Смоленск, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Среди пострадавших есть двое смолян. К счастью, их жизням ничто не угрожает. Сейчас они получают помощь от республиканских медиков. Пострадавшие смоляне дали согласие на транспортировку в Смоленск, которая будет организована в ближайшее время", - написал Анохин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, далее лечением и восстановлением пострадавших будут заниматься смоленские врачи. "Держу вопрос на личном контроле", - подчеркнул Анохин. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250105/zaporozhe-1992606896.html

смоленск

смоленская область

питкярантский район

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происшествия, смоленск, смоленская область, питкярантский район, василий анохин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия