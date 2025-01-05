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Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск - РИА Новости, 05.01.2025
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20:03 05.01.2025 (обновлено: 20:16 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/kareliya-1992607050.html
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск - РИА Новости, 05.01.2025
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск
Двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии перевезут на лечение в Смоленск, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 05.01.2025
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происшествия
смоленск
смоленская область
питкярантский район
василий анохин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии перевезут на лечение в Смоленск, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Среди пострадавших есть двое смолян. К счастью, их жизням ничто не угрожает. Сейчас они получают помощь от республиканских медиков. Пострадавшие смоляне дали согласие на транспортировку в Смоленск, которая будет организована в ближайшее время", - написал Анохин в своем Telegram-канале. По словам губернатора, далее лечением и восстановлением пострадавших будут заниматься смоленские врачи. "Держу вопрос на личном контроле", - подчеркнул Анохин. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
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смоленск
смоленская область
питкярантский район
россия
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происшествия, смоленск, смоленская область, питкярантский район, василий анохин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Питкярантский район, Василий Анохин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Двоих пострадавших в ДТП в Карелии перевезут на лечение в Смоленск

Анохин: двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии перевезут в Смоленск

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияНа месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
На месте ДТП с туристическим автобусом в Карелии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии перевезут на лечение в Смоленск, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Среди пострадавших есть двое смолян. К счастью, их жизням ничто не угрожает. Сейчас они получают помощь от республиканских медиков. Пострадавшие смоляне дали согласие на транспортировку в Смоленск, которая будет организована в ближайшее время", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, далее лечением и восстановлением пострадавших будут заниматься смоленские врачи.
"Держу вопрос на личном контроле", - подчеркнул Анохин.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля в Карелии пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся, сообщало ранее республиканское МЧС. По данным УМВД республики, туристы направлялись в парк Рускеала. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщал, что медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияСмоленскСмоленская областьПиткярантский районВасилий АнохинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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