https://ria.ru/20250105/jakutsk-1992547313.html

В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате

В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате - РИА Новости, 05.01.2025

В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате

Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T06:13:00+03:00

2025-01-05T06:13:00+03:00

2025-01-05T06:13:00+03:00

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ЯКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске было обнаружено тело мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться. По информации министерства труда и социального развития республики, назначена судмедэкспертиза. По данным прокуратуры, в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова скончался 69-летний мужчина. "Установлено, что труп пожилого мужчины обнаружен персоналом 3 января 2025 года после вскрытия двери комнаты. Причина смерти устанавливается... Прокуратура даст оценку обеспечения надлежащих условий проживания постояльцев, действиям (бездействию) должностных лиц, их ответственности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html

https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск