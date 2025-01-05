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В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате - РИА Новости, 05.01.2025
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В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате - РИА Новости, 05.01.2025
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате
Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:13:00+03:00
2025-01-05T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске было обнаружено тело мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться. По информации министерства труда и социального развития республики, назначена судмедэкспертиза. По данным прокуратуры, в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова скончался 69-летний мужчина. "Установлено, что труп пожилого мужчины обнаружен персоналом 3 января 2025 года после вскрытия двери комнаты. Причина смерти устанавливается... Прокуратура даст оценку обеспечения надлежащих условий проживания постояльцев, действиям (бездействию) должностных лиц, их ответственности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html
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происшествия, якутск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Якутск
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате

Прокуратура выяснит причину смерти постояльца в доме-интернате в Якутске

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске было обнаружено тело мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться.
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По информации министерства труда и социального развития республики, назначена судмедэкспертиза.
По данным прокуратуры, в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова скончался 69-летний мужчина.
"Установлено, что труп пожилого мужчины обнаружен персоналом 3 января 2025 года после вскрытия двери комнаты. Причина смерти устанавливается... Прокуратура даст оценку обеспечения надлежащих условий проживания постояльцев, действиям (бездействию) должностных лиц, их ответственности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.
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