https://ria.ru/20250105/jakutsk-1992547313.html
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате - РИА Новости, 05.01.2025
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате
Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T06:13:00+03:00
2025-01-05T06:13:00+03:00
2025-01-05T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЯКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске было обнаружено тело мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться. По информации министерства труда и социального развития республики, назначена судмедэкспертиза. По данным прокуратуры, в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова скончался 69-летний мужчина. "Установлено, что труп пожилого мужчины обнаружен персоналом 3 января 2025 года после вскрытия двери комнаты. Причина смерти устанавливается... Прокуратура даст оценку обеспечения надлежащих условий проживания постояльцев, действиям (бездействию) должностных лиц, их ответственности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html
https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Якутск
В Якутске выяснят причину смерти постояльца в доме-интернате
Прокуратура выяснит причину смерти постояльца в доме-интернате в Якутске
ЯКУТСК, 5 янв - РИА Новости. Причину смерти постояльца в доме-интернате для престарелых и инвалидов выясняет прокуратура в Якутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске
было обнаружено тело мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться.
По информации министерства труда и социального развития республики, назначена судмедэкспертиза.
По данным прокуратуры, в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова скончался 69-летний мужчина.
"Установлено, что труп пожилого мужчины обнаружен персоналом 3 января 2025 года после вскрытия двери комнаты. Причина смерти устанавливается... Прокуратура даст оценку обеспечения надлежащих условий проживания постояльцев, действиям (бездействию) должностных лиц, их ответственности и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.