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В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/izvestiya-1992579177.html
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре - РИА Новости, 05.01.2025
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре
Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:32:00+03:00
2025-01-05T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр мартемьянов
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия". Коллеги журналиста принесли алые розы в знак скорби о погибшем товарище", - говорится в сообщении. Уточняется, что рядом с портретом Мартемьянова висит фотография редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева, который ранее погиб в зоне спецоперации.
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александр мартемьянов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Мартемьянов, Вооруженные силы Украины, Россия
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре

Мемориал в память о журналисте Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия"

© Фото : соцсети журналистаВнештатный корреспондент российской газеты "Известия" Александр Мартемьянов
Внештатный корреспондент российской газеты Известия Александр Мартемьянов - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Фото : соцсети журналиста
Внештатный корреспондент российской газеты "Известия" Александр Мартемьянов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
"Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия". Коллеги журналиста принесли алые розы в знак скорби о погибшем товарище", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рядом с портретом Мартемьянова висит фотография редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева, который ранее погиб в зоне спецоперации.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Вчера, 00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр МартемьяновВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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