https://ria.ru/20250105/izvestiya-1992579177.html

В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре

В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре - РИА Новости, 05.01.2025

В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре

Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:32:00+03:00

2025-01-05T14:32:00+03:00

2025-01-05T14:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр мартемьянов

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия". Коллеги журналиста принесли алые розы в знак скорби о погибшем товарище", - говорится в сообщении. Уточняется, что рядом с портретом Мартемьянова висит фотография редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева, который ранее погиб в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992536880.html

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александр мартемьянов, вооруженные силы украины, россия