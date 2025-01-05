https://ria.ru/20250105/izvestiya-1992579177.html
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре - РИА Новости, 05.01.2025
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре
Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:32:00+03:00
2025-01-05T14:32:00+03:00
2025-01-05T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр мартемьянов
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579504_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_16d8f78aaf7425b0941eb505a93333cb.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия", сообщается в Telegram-канале издания. В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. "Мемориал в память о погибшем в зоне СВО корреспонденте Александре Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия". Коллеги журналиста принесли алые розы в знак скорби о погибшем товарище", - говорится в сообщении. Уточняется, что рядом с портретом Мартемьянова висит фотография редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева, который ранее погиб в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20250105/zhurnalisty-1992536880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579504_59:0:734:506_1920x0_80_0_0_8716a1c29f66fb66b9a781cc7c9783d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мартемьянов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Мартемьянов, Вооруженные силы Украины, Россия
В здании МИЦ "Известия" появился мемориал в память о погибшем военкоре
Мемориал в память о журналисте Мартемьянове появился в здании МИЦ "Известия"