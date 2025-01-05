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Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 05.01.2025
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02:33 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/izrail-1992541307.html
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 05.01.2025
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:33:00+03:00
2025-01-05T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. "После сирен, прозвучавших недавно в Талмей-Элазаре (на севере Израиля - ред.), была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена, еще до того, как она пересекла израильскую территорию", - сообщает армия.
https://ria.ru/20241201/izrail-1986690408.html
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в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена

ЦАХАЛ сообщила, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена

© AP Photo / Leo CorreaИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена.
"После сирен, прозвучавших недавно в Талмей-Элазаре (на севере Израиля - ред.), была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена, еще до того, как она пересекла израильскую территорию", - сообщает армия.
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В миреЙеменИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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