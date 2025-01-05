https://ria.ru/20250105/izrail-1992541307.html

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 05.01.2025

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. РИА Новости, 05.01.2025

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. "После сирен, прозвучавших недавно в Талмей-Элазаре (на севере Израиля - ред.), была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена, еще до того, как она пересекла израильскую территорию", - сообщает армия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024