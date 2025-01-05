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Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 05.01.2025
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:33:00+03:00
2025-01-05T02:33:00+03:00
2025-01-05T02:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена. "После сирен, прозвучавших недавно в Талмей-Элазаре (на севере Израиля - ред.), была перехвачена ракета, выпущенная из Йемена, еще до того, как она пересекла израильскую территорию", - сообщает армия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную из Йемена
ЦАХАЛ сообщила, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена