https://ria.ru/20250105/infrastruktura-1992609031.html

В Сумах сообщили о повреждении инфраструктурных объектов

В Сумах сообщили о повреждении инфраструктурных объектов - РИА Новости, 05.01.2025

В Сумах сообщили о повреждении инфраструктурных объектов

Инфраструктурные объекты получили повреждения после взрывов в Сумах на севере Украины, заявили в областной военной администрации. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:44:00+03:00

2025-01-05T20:44:00+03:00

2025-01-05T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Инфраструктурные объекты получили повреждения после взрывов в Сумах на севере Украины, заявили в областной военной администрации. Другие подробности власти не приводят.Ранее в воскресенье местные СМИ трижды сообщали о взрывах в Сумах: в районе 16:50,18:40 и 19:25. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в этот момент в городе звучала воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире