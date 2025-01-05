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В Индонезии посоветовали администрации Трампа развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.01.2025
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03:20 05.01.2025 (обновлено: 03:23 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/indoneziya-1992543143.html
В Индонезии посоветовали администрации Трампа развивать отношения с Россией
В Индонезии посоветовали администрации Трампа развивать отношения с Россией - РИА Новости, 05.01.2025
В Индонезии посоветовали администрации Трампа развивать отношения с Россией
Администрации избранного президента США Дональда Трампа следует развивать диалог со всеми странами, в том числе и с Россией, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T03:20:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Администрации избранного президента США Дональда Трампа следует развивать диалог со всеми странами, в том числе и с Россией, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани.По словам политика, Индонезия призывает "все великие державы избегать конфликтов", делая выбор в пользу диалога и консультаций."Я не могу говорить от имени администрации США, но я надеюсь, что следующая администрация США будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими странами, в том числе с Россией", - отметила Пуан Махарани.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20241224/indonezija-1990945114.html
https://ria.ru/20250103/tramp-1992379304.html
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в мире, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин, индонезия
В мире, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Индонезия
В Индонезии посоветовали администрации Трампа развивать отношения с Россией

В Индонезии считают, что администрации Трампа надо развивать отношения с Россией

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 янв - РИА Новости. Администрации избранного президента США Дональда Трампа следует развивать диалог со всеми странами, в том числе и с Россией, заявила в интервью РИА Новости спикер парламента Индонезии Пуан Махарани.
По словам политика, Индонезия призывает "все великие державы избегать конфликтов", делая выбор в пользу диалога и консультаций.
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"Я не могу говорить от имени администрации США, но я надеюсь, что следующая администрация США будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими странами, в том числе с Россией", - отметила Пуан Махарани.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
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3 января, 09:34
 
В миреСШАДональд ТрампРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинИндонезия
 
 
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