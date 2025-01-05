На Кубани собрали более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
В Анапе и Темрюкском районе собрали более 96 тыс тонн загрязненного грунта
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта. В круглосуточном режиме осуществляется работа площадок временного накопления загрязненного грунта", - говорится в сообщении.
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МЧС добавило, что в Крыму продолжаются работы в Ленинском районе, при проведении мониторинга выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. Все работы завершены в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка, где было очищено 2,1 километра береговой линии.
"Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 километра, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 километра. На месте задействована группировка сил и средств более 200 человек и 54 единицы техники", - добавили в пресс-службе МЧС РФ.
Кроме того, сообщается, что в акватории Керченского пролива обследовано 809,8 квадратных километров. Подчеркивается, что результате усиления ветра в сторону берега и нагонной волны мониторинговыми группами обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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