https://ria.ru/20250105/grunt-1992564314.html

На Кубани собрали более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

На Кубани собрали более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 05.01.2025

На Кубани собрали более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T12:00:00+03:00

2025-01-05T12:00:00+03:00

2025-01-05T12:07:00+03:00

анапа

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."В Анапе и Темрюкском районе сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта. В круглосуточном режиме осуществляется работа площадок временного накопления загрязненного грунта", - говорится в сообщении.МЧС добавило, что в Крыму продолжаются работы в Ленинском районе, при проведении мониторинга выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. Все работы завершены в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка, где было очищено 2,1 километра береговой линии."Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 километра, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 километра. На месте задействована группировка сил и средств более 200 человек и 54 единицы техники", - добавили в пресс-службе МЧС РФ.Кроме того, сообщается, что в акватории Керченского пролива обследовано 809,8 квадратных километров. Подчеркивается, что результате усиления ветра в сторону берега и нагонной волны мониторинговыми группами обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

темрюкский район

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анапа, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия