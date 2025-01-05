https://ria.ru/20250105/gosduma-1992540961.html

Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров

Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 05.01.2025

Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров в России с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T02:16:00+03:00

2025-01-05T02:16:00+03:00

2025-01-05T02:17:00+03:00

общество

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никита чаплин

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госдума рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индексация пенсий работающих пенсионеров в России с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин. "Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которое с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Социальный фонд", - сказал Чаплин. Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 года №173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 федерального закона "О страховых пенсиях".

https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф