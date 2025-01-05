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Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров
Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 05.01.2025
Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров
Индексация пенсий работающих пенсионеров в России с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T02:16:00+03:00
2025-01-05T02:16:00+03:00
2025-01-05T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индексация пенсий работающих пенсионеров в России с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин. "Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которое с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Социальный фонд", - сказал Чаплин. Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 года №173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 федерального закона "О страховых пенсиях".
https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, никита чаплин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Никита Чаплин, Владимир Путин, Госдума РФ
Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров
Чаплин: индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить автоматически