https://ria.ru/20250105/gorlovka-1992615542.html

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 05.01.2025

При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток

Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T22:26:00+03:00

2025-01-05T22:26:00+03:00

2025-01-05T22:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

россия

происшествия

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по вопросам документирования военных преступлений Украины."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 5 января по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА на остановке общественного транспорта пострадал парень - подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщениях управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, россия, происшествия, сцкк, вооруженные силы украины