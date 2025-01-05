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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/gorlovka-1992615542.html
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 05.01.2025
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток
Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T22:26:00+03:00
2025-01-05T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
россия
происшествия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по вопросам документирования военных преступлений Украины."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 5 января по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА на остановке общественного транспорта пострадал парень - подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщениях управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992598890.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, россия, происшествия, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток

При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку пострадал подросток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 5 января по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА на остановке общественного транспорта пострадал парень - подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщениях управления.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Солдаты ВСУ c дроном - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
ВСУ нанесли удар по российским журналистам по предварительному сговору
Вчера, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПроисшествияСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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