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При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток - РИА Новости, 05.01.2025
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток
Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T22:26:00+03:00
2025-01-05T22:26:00+03:00
2025-01-05T22:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Подросток пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление по вопросам документирования военных преступлений Украины."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 5 января по состоянию на 22.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА на остановке общественного транспорта пострадал парень - подросток 2007 года рождения", - говорится в сообщениях управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, россия, происшествия, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ на Горловку пострадал подросток
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Горловку пострадал подросток